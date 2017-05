10 cosas que los abuelos no deben hacer

Aquí enumeramos una decena de cosas que los abuelos deben evitar de realizar y que muchas veces no lo hacen. La información fue extraída del sitio www.popsugar.com

1. No hacer caso a las reglas de las redes sociales

Mientras que algunos abuelos no les importa, otros ya son muy adeptos a Instagram y Facebook. Pero se olvidan de respetar algunas reglas simples como no publicar miles de imágenes a la vez y nunca más imágenes inapropiadas de los niños.

2. Comprar juguetes caros sin consultar a los padres

No importa qué tipo de juguete sea, los abuelos no deben gastar demasiado en los niños antes de hablar con los padres.

3. Hacer diferencia entre los nietos

La mayoría de los abuelos no se dan cuenta que están haciendo eso, pero demostrar que uno es más querido que el otro puede causar problemas emocionales en los nietos.

4. Hacer que la madre se sienta culpable por la forma en que alimenta al niño

No siempre la madre puede optar por amamantar, si ella no puede hacerlo, los comentarios negativos acerca de este tema pueden dañar la autoestima de ella.

5. Hacer que todos se sientan culpables

"Mira, solo tengo unos cuantos años más de vida, pero si quieres pasar la Navidad en otra ciudad, está bien..." ¿En serio?

6. Hablar mal de otros miembros de la familia

No importa lo frustrado que estén con sus hijos, nunca debe expresarlo delante de los niños.

7. Esperar que los hijos eduquen de la misma manera que ellos lo hicieron

" Los tiempos cambian, los padres y abuelos también debe acompañar ese cambio..

8. Cortar el cabello de los niños por sorpresa

Cortes de pelo son siempre muy difíciles para los niños y por lo general lo suficientemente discutido por los padres antes. Los abuelos no deben sorprender a los padres con un nuevo corte de pelo sin el consentimiento de los padres.

9. Tratar de obtener información de los padres a través de los niños

Eso no está bien, el nieto no debería ser un mediador de información durante peleas o divorcios. Esto pone una presión innecesaria sobre el niño que no es saludable.

10. Cuestionar al padre o la madre delante de los niños

Incluso si los abuelos no están de acuerdo con las opciones de los niños, discutir esto delante de los niños no es la mejor manera de manejar la situación. Los niños aprenderán y querrán reproducir este tipo de comportamiento no estén de acuerdo con los padres.