PEDRO RIVERO JORDAN



| Hace 43 minutos

cara a cara

La municipalidad cruceña está librando la ‘madre de todas las batallas’ con los mercados que funcionan caóticos y sucios desde hace décadas, impidiendo el reordenamiento urbano y llenando los bolsillos de inescrupulosos que lucran, solapadamente, con el problema. Una masa creciente de ambulantes asentados irregularmente por doquier resiste tenazmente la operación. Después del Abasto vienen La Ramada y Los Pozos. Es una batalla que, por el rescate de la ciudad, no se puede ni se debe perder. Es ahora o nunca. Hace falta mayor apoyo ciudadano para frenar el abuso y la prepotencia, caldo de cultivo de la anarquía que impera en esos centros de abastecimiento y en amplias zonas aledañas.

Como parte de un ‘relanzamiento comunicacional’, la ABC instruyó la ampliación de la fotografía del presidente Evo Morales en los anuncios de obras viales en el país. En Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís, elegido en segunda ronda con un 77,99% de los votos en mayo de 2014, firmó un decreto para que su nombre e imagen no sean utilizados en lugares públicos ni en placas de inauguraciones. “Las obras son del país y no de un gobierno o funcionario en particular”, justificó entonces. En Bolivia es muy fácil comprobar que, cualquiera sea el nivel de su ejercicio, el poder y los infaltables adulones exaltan el culto personalista y promueven los homenajes egocéntricos.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez acaba de ganar el Premio Cervantes 2017, uno de los más importantes de la literatura hispana. Fue galardonado, según el anuncio, “porque su estilo refleja la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte”. Ramírez fue invitado de honor de EL DEBER en la FIL 2015 en esta ciudad y, ese mismo año, por cosas del azar, tuve un reencuentro gratificante con él en Managua, capital de su país, del que llegó a ser vicepresidente, antes de desencantarse por completo de la política. Por unas buenas razones nos congratula el Cervantes a Sergio y a su exitosa trayectoria.