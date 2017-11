¿Se va la especial? ¡Traé un Ron! (con papas)

Entre que uno no termina de entender qué fue eso de hamburguesas y gasolinas con ron y las explicaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo acerca de “la demanda del parque automotor”; de la inclusión en las normas Euro y de encuestas en las que se estima un porcentaje del parque automotor como destinatario de la ‘gasolina nueva’, sin mostrar el supuesto levantamiento realizado. Me vienen varias preguntas.

¿Qué sentido tiene que el ministro garantice la misma provisión de gasolina Especial al mercado, si se va a producir otra gasolina para cubrir el 40% del requerimiento de ese parque automotor que, además, “la pide y requiere”, habida cuenta de las capacidades de vehículos ‘de alta gama’. Si esto tuviera lógica, quiere decir que con producir un 70% de gasolina Especial, estarían con una sobreoferta de un 10% sobre el requerimiento del usuario y no estuvieran frente a la posibilidad de ‘producir a pérdida’, salvo que la idea sea esa, decir que se va a producir menos Especial, porque en el futuro cercano anunciarán que ‘el público cambió de calidad’, más rápidamente de lo que se pensaba.

El viceministro Bonifaz (que ya fue de todo en el Gobierno y solo le falta ser cirujano de cerebros en un hospital del Estado) informó que hay un decreto referido a que en adelante (2018) los nuevos vehículos “que van a ingresar al Estado boliviano deben cumplir ciertos parámetros de emisión de gases de efecto invernadero”, es decir, que hay la posibilidad de que, por la mala calidad, la gasolina Especial deje de ser producida, con el objeto de ‘introducir al país’ en la tendencia mundial, con el discursos de preservar el medioambiente y la Madre Tierra’. Así, probablemente, estemos ante un segundo argumento para dejar de producir una gasolina que, por su calidad actual, no puede subir de precio, para parar el déficit que genera la subvención del combustible; el que se hace en el país y el importado desde Chile (¡sorpresa para los que no saben!) y de otros países.



Bonifaz dijo: “La nueva gasolina Ron 91, que se pondrá en oferta, se adecua a las nuevas disposiciones ambientales, ya que es un carburante menos contaminante”, por lo que no es aventurado asegurar que la Especial, no había sido tan especial como la pintaron durante varios años y vamos a tener que deshacernos de ella porque ya nos interesa no contaminar al mundo. ¿Entendés? Un día te van a hacer creer que “no es que no quieran o que no les convenga producir esta gasolina”… es un asunto de conciencia medioambiental…. ¿Sonará bien, verdad?

Lo cierto es que, dejando de lado las hamburguesas de Gringo y los ‘RONes’ parece que hay una reacción economicista en el Gobierno, que probablemente sea acertada, para recaudar lo que corresponde y dejar de subvencionar un producto que se vendió por debajo de su precio solo para mostrar ‘las maravillas de la nacionalización’, cuando lo evidente es que el país perdió miles de millones de dólares en el mantenimiento de medidas demagógicas que, de no ser por la mala situación de la economía nacional, hubieran seguido, para ‘mantener la parada’ y mostrar una economía sólida. Claro… esto genera otra pregunta: ¿ahora que se reduce o elimina la subvención, el crédito fiscal seguirá siendo del 70% sobre el consumo de combustibles?

A lo mejor, si no garantizaban su permanencia, con argumentos que, no dan certidumbre y, por el contrario, generan dudas y desconfianzas más que justificadas, las calles se hubieran llenado al grito de “Gasolinazo y Gobierno neoliberal y hambreador”, epíteto que suena hasta en la boca de la derecha que durante mucho tiempo criticó las subvenciones, pero claro, esa es la política nacional. Como sea, esa calle que no sale aún, espera y tiene la sensación y –por qué no- la certeza de que la Especial se va. Y es que se está emborrachando la verdad y no se le dice a la gente lo que de verdad debiera saber: este país no está para subvencionar nada, ya no.



Comienzan por Santa Cruz ¡Vaya! ¿A qué se debe la gentileza? No nos vengan a decir que “somos los que merecemos más calidad” porque no se lo cree nadie. Además, a la corta se van a quejar porque el costo del combustible se va a trasladar a los costos de vida. No digan que no se les avisó.