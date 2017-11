Prohibido votar nulo

Al inicio del proceso prohibieron hablar del voto nulo. En ese mismo momento se dieron cuenta del ridículo que hacían y retrocedieron. Hoy gana el MAS y vuelven a las andadas. Otra vez amenazan, insultan y prohíben.

¿Por qué? ¿No tenemos derecho a disentir? ¿No tenemos derecho a compartir con todo el mundo la rebeldía? El partido gobernante ha seleccionado ya a sus empleados y amigos para sentarlos en los sillones de los jueces supremos y nos exige que aceptemos su engaño sin protestar. Nos llevan amarrados a las urnas para que nosotros carguemos con la culpa de su elección y presionan al Órgano Electoral para que prohíba que nos resistamos, para que prohíba que le contemos al país lo que pretenden ¿No podemos gritar a los cuatro vientos que no queremos, que es absurdo, que es suicidio? El derecho al voto lo convierten en manipulación obligada, en estupidez colectiva y exigen que lo aceptemos callados y en solitario.

¿Por qué? ¿Se han inventado una elección para no elegir y nos prohíben rechazar la pantomima? ¿La mentira es obligación constitucional? Cuidan como perros guardianes que nadie se percate del engaño, que nadie se rebele, que nadie se aparte de la fila de los esclavos que obedecen sin chistar. Pues no. No hay ley suprema que pueda abolir la democracia. No hay decreto posible que prohíba la libertad. Nadie nos maneja como mansos borregos. Tenemos derecho a votar nulo y tenemos derecho sagrado a contarle al mundo por qué.

Ya lo hicieron. Impusieron el poder judicial más mediocre de nuestra historia y el más sucio. En aquellas elecciones dijimos que no. Los votos nulos y blancos fueron la inmensa mayoría. Ahora no quieren que vuelva a quedar constancia del rechazo. Han decidido hacernos a la fuerza responsables de su desastre y no quieren reconocer el derecho a resistirnos a la farsa electoral. Pues no. Si ellos cometen otra vez el delito, nosotros tenemos otra vez derecho a prevenir a nuestro pueblo y a avisar que votar nulo es rechazar la mismísima elección.

¿No han dicho que los votos válidos se computan igual? ¿No dicen que no harán caso de los votos nulos y blancos? Entonces déjennos el derecho a dejar constancia matemática de cuántos estamos en desacuerdo con el burdo teatro armado para gobernar con tribunales sumisos. Respeten nuestro derecho a dejar para la historia pruebas de que la población no respalda el sistema judicial que nos preparan.

Tienen miedo. Tienen pánico de que quede demostrado otra vez que la población no acepta la arbitrariedad, el absurdo, el abuso. No pueden permitir que queden números de lo que de verdad decide el país. Necesitan manipular sin dejar rastro.