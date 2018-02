Paro nacional a puro WhatsApp

Aunque el Gobierno desee hacerlo, no puede tapar el Sol con un dedo. La realidad política del país, bajo el liderazgo de Santa Cruz, sin duda ha cambiado. Ha dado vuelta la rueda de la fortuna y la buena estrella del MAS y del presidente ya no es tal.

Lo evidente es que el reinado del MAS ha terminado y que, tras muchos años de tener pleno dominio de la política gubernamental, ahora lo que el régimen enfrenta es una situación adversa, con escasa popularidad, decreciente legitimidad, casi nula fuerza discursiva y cada vez menos creíbles argumentos de por qué desea mantenerse en el poder.

El paro nacional del miércoles fue contundente. En Santa Cruz salieron miles de personas a las calles, lo mismo que en muchas otras ciudades y solo en La Paz hubo 115 puntos de bloqueo. Sin fichas, sin presiones y a puro uso de WhatsApp. Si eso no les dice nada, entonces están ciegos.

Las urnas, además de las encuestas, también señalan la dificultad para el oficialismo. El resultado del 51% del 21F se repitió casi exacto en 2017 en las elecciones judiciales, pero con una salvedad: si en el referendo el Sí obtuvo el 49%, un año y medio después el voto “válido” sólo llegó al 34%. Hay una reducción neta de 15 puntos. Encuestas de varios medios demuestran también que el respaldo a Evo Morales ha bajado de la barrera del 25%. La de Página Siete lo sitúa en el 22%.

Las posibilidades del oficialismo, por ello, son reducidas. Como su discurso de cambio, de lucha a favor de la madre tierra, de rechazo al “imperialismo”, ya no tiene el efecto que solía tener, el MAS ha quedado desnudo frente a la ciudadanía. La verdad es que ahora dos cosas impulsan a sus líderes a persistir: uno, seguir medrando del poder, con millonarias comisiones y una corrupción ya descarada.

Dos, en parte debido a eso, la imposibilidad de salir del poder ‘por las buenas’ debido a las eventuales consecuencias legales que deberán enfrentar en el futuro. Nadie roba o hace daño sin esperar que sea impune para siempre.

No son fáciles, por eso, las opciones del Gobierno y del presidente, pero no presentar la candidatura de Evo en 2019 es la mejor de ellas. No será un escenario fácil, pero será mejor que enfrentar de manera muy incierta los comicios de 2019. Que Evo, su mejor ficha, pueda perder en primera vuelta, ya no siquiera en la segunda, demuestra lo grave de la situación. E intentar otras opciones, como suspender los comicios, sería casi suicida.

Hoy todas sus esperanzas están puestas en el fallo de La Haya, pero incluso si este fuera favorable para el país, como todos esperamos, ello no necesariamente se reflejaría en mayor respaldo al Gobierno. De hecho, en septiembre de 2015 se conoció el primer fallo de La Haya a favor de Bolivia y a los pocos meses venció el No en el referendo del 21-F. Y si eso fue así cuando Morales estaba en lo mejor de su gestión, con mayor razón lo será ahora.