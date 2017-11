Fernando Rodríguez

| Hace 43 minutos

Millennials y política

No es que estén de moda los análisis sobre la generación millennial, que son las personas que llegaron a su edad adulta después del 2000; antes de esas denominaciones que se usan ahora, los hubiéramos considerado simplemente los jóvenes de la época.

Además de las características generacionales que comparten: uso de tecnología, de redes sociales, de su declarada independencia y su nivel educativo más alto que los de las generaciones anteriores en esa misma edad, forman parte quienes van a tener que tomar las riendas del futuro, estando en una etapa de transición, como ellos mismos definen: “son la última de muchas cosas y la primera de otras tantas, están entre lo viejo, que no acaba de morir, y lo nuevo, que no acaba de nacer”.

En política, a diferencia de los jóvenes de anteriores generaciones que asumían posiciones definidas que llevaron a manejar las instituciones sindicales, partidos políticos y que participaban directamente en el manejo del país, los millennials tienen insatisfacción, desconfianza, incertidumbre y una visión crítica sobre la vida política. Tienen una valoración negativa del sistema político, económico y laboral. A pesar de ello y de que le dan mucha más importancia a la tecnología y la virtualidad, su participación en la vida política del país va a tener que manifestarse: en la dirigencia, es decir van a tener que asumir de una u otra forma posiciones políticas para manejar el Estado y los que no lo hagan directamente, van participar mínimamente como electores.

EL DEBER, en un editorial, urgía a “cambiar la filosofía con la que se busca el poder, para que no termine siendo un medio para el favorecimiento de pequeños grupos, sino que pueda transformarse en un vehículo de servicio y de mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos” en directa relación con la presencia de millennials en la vida política del país.

Será difícil que los políticos actuales modifiquen su mentalidad, buscando incorporar a los jóvenes con ofrecimientos de cambios posibles y que puedan ser reales, y al continuar en ese contexto de la vieja política, los millennials no solo no van a participar directamente, van a votar en contra de mantener esa situación, lo que inevitablemente llevará a que dentro de ellos mismos se generen sus propios líderes para manejar directamente los cambios en la vida del país, con visión de futuro y con una mentalidad nueva, pensando, además, que las generaciones posteriores a los millennials, van a tener a su vez sus propias exigencias y pensamientos.

Vamos a ser testigos no de cambios de sistemas o modelos, sino de paradigmas que respondan a las necesidades políticas de las nuevas generaciones.