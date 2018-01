El pecado original

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos se ha anotado un mérito más con el régimen masista, al haber anunciado que la sentencia que hizo posible la nueva candidatura de S.E. en las elecciones del 2019 ignorando un referéndum, no está en debate, que es inapelable. Recurriendo al texto de la Constitución expresó que los fallos del TCP son vinculantes, “de cumplimiento obligatorio y contra ellos no cabe recurso ordinario ulterior alguno”. El presidente del TCP, Petronilo Flores, ha ratificado lo mismo de manera asaz confusa.

Lo que indigna y causa profundo malestar en una ciudadanía que ya empieza a ver con ojos propios, es que los funcionarios del régimen (exfuncionario en este caso) se rasguen las vestiduras defendiendo algunos artículos de la Carta Magna y que, sin embargo, atropellen otros como es el artículo 168, que sin necesidad de ninguna interpretación del TCP ni de nadie, dice claramente que tanto el presidente como el vicepresidente gobernarán durante cinco años y podrán ser reelegidos por una sola vez de manera continua.



Que los magistrados no vengan a recordarnos lo importante que son las sentencias del TCP y su infalibilidad absoluta. Desde luego que con tribunos designados a dedo por el partido oficialista y luego ratificados con solo el 30% de los votos en unas elecciones sórdidas, todo el sistema judicial queda en entredicho. Si unos cuantos “togados” administran las leyes al gusto del poder y aplican esotéricas interpretaciones que ofenden a la razón, no existe motivo para que todos los bolivianos nos quedemos aceptando las matufias sin protestar.



Y esto de que la justicia está en manos del régimen no es un invento de nadie, no es un embuste, sino que lo hemos vivido desde el primer día de la administración masista. Hemos sido testigos de una justicia dirigida contra los adversarios políticos que no deja de agredir con persistencia durante años. La prueba está en que el propio juez Ceballos, repitiendo lo dicho por el vicepresidente, afirma que ya está todo consumado respecto de la sentencia del TCP. Ceballos ha sido, según dice la prensa cruceña, constituyente por el MAS en el año 2006 y representante presidencial en Chuquisaca en el 2008. ¿Cabe desfachatez mayor?



Coincidamos, entonces, en que aquí existe un pecado original, un ‘estado de culpa’. “La madre de todas las batallas” está en que ni S.E. ni el MAS tuvieron nunca respeto por la justicia. La reclamaron cuando les convenía, pero la conculcaron cuando la tuvieron en sus manos, como es hoy. ¿Se debe apelar a los tribunales de justicia internacionales?, por supuesto que sí. ¿Se le debe enrostrar su humillante sometimiento al TCP?, naturalmente. Pero lo único que se puede hacer para evitar una nueva burla electoral, es advertir a S.E., con hechos, que esto es insostenible. Si S.E. no ha respetado la voluntad popular del 21-F y si ha cohonestado al TCP, no queda otra salida que forzarlo a que desista de su candidatura amañada. Eso se logra solamente si los meses que vienen se convierten en una gran fatiga para él y su régimen con la gente volcada en las calles. Si jugó sucio, hay responderle como se merece. No puede haber tregua a quien se burla de las leyes y del voto. Ni un solo día de descanso hasta que recule con prudencia o se desbarate políticamente.