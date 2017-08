El MAS, el Tipnis y la Iglesia

No fue más que la Iglesia católica ratificara su posición respecto a la intangibilidad del Tipnis en la última homilía que pronunció el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, para que el Gobierno reaccionara con la torpeza que le caracteriza por el desconocimiento de términos apropiados, que tanta falta les hacen a los altos jerarcas del MAS. El ex diputado Galo Silvestre Bonifaz, que ahora oficia de viceministro de Transportes (como pudo ser viceministro de cualquier otra cosa también), se fue de lengua acusando a la Iglesia de “cómplice” del narcotráfico y otras lindezas, dizque junto a empresarios ganaderos y madereros.

Naturalmente que esa acusación no la va a creer nadie por absurda. Resulta una tosquedad más de un funcionario gubernamental. Pero lo que sucede con la mayoría de quienes gobiernan hoy es que, además de que no conocen el significado de las palabras o utilizan mal el vocabulario, también se enredan con los números. Las letras, que conforman las palabras, son un problema en boca de ministros y parlamentarios oficialistas, pero los números, que configuran las cifras, son otro inconveniente que pasa por S.E., y hasta por el vicepresidente, que presume de matemático.

El viceministro Bonifaz ha manifestado que la Iglesia católica tiene grandes intereses en el Tipnis y que por eso se defiende su intangibilidad. Pero cometió un error muy grave, que si ha sido intencional resultaría imperdonable. Afirmó que el clero posee allí 843.164 hectáreas, es decir, que es dueño de casi el 80% del territorio. ¿Quién podría decir semejante tontería? Entonces hemos preferido pensar que Bonifaz no supo leer la cifra, lo que, repetimos, no extraña en absoluto a nadie. No se trataba de 843.164 hectáreas, lo que sería una monstruosidad, sino de un predio de 843 hectáreas, donde, según el Vicariato del Beni, se ha establecido un internado que cobija a 80 jóvenes de la zona que reciben capacitación en algunos oficios.

Seguramente que a estas alturas (jueves) el viceministro Bonifaz ya habrá aclarado su gafe y se habrá disculpado porque no le ha quedado otra salida. Entonces, en lo de los números equivocados, lo dejamos ahí; no supo leerlos. Lo que tal vez podrían mejorar los masistas es su lenguaje, evitando ofender a personas e instituciones. Sabemos que el lenguaje revolucionario no tiene contemplaciones con nadie, que es rudo, áspero y descortés con el adversario. Pero que a esa ordinariez no le agreguen además la calumnia.