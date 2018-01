Derecho a réplica

Como abogados de la familia de nuestra inolvidable Ana Lorena Tórrez Torrico, nos dirigimos a su digna dirección para refutar y aclarar las tendenciosas declaraciones formuladas por el Cnl. Gonzalo Medina, director departamental de la Felcc, en el marco de la sana crítica y el derecho a la réplica:

1. Es falso que “dicho proceso se encuentra cerrado”, como afirma el aludido jefe policial. Solo el Ministerio Público, previa valoración de la prueba, puede ordenar el enjuiciamiento u otras medidas jurisdiccionales contra los autores de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, es decir, aquellos efectivos policiales que participaron en el operativo contra el atraco de la joyería Eurochronos, el 13 de julio de 2017.



2. La “reacción inmediata” a que hace referencia el director, no es sinónimo de “eficiencia ni de éxito policial”. Al contrario, el éxito se mide por el resultado de una operación policial.



3. Medina aduce que “el operativo no fue planificado y que no tuvo comandante”; lo que es inconcebible en una institución de estructura vertical que debe operar bajo un mando único y responsable.



4. Esta autoridad policial se lava las manos cuando dice que “es probable que hubiéramos cometido errores en Eurochronos”, sin asumir ninguna responsabilidad dentro del nefasto operativo a su cargo, con un saldo trágico de cinco víctimas fatales y ocho lesionados, y donde se violaron todos los protocolos de seguridad y salvaguarda de la vida humana. En reiteradas oportunidades, este personaje, junto al defenestrado Gral. de la Barra, excomandante de la Policía Nacional, nos lanzaron amenazas de grueso calibre, anunciando que nos iniciaría acciones penales y a mancillar nuestra honorabilidad personal y familiar.



5. Si los informes periciales determinaron que el proyectil que segó la vida de Ana Lorena, no provino de ninguna de las armas de los delincuentes, entonces ¿por qué este jefe policial insiste en su impostura de buscar el cierre del caso, a sabiendas de que hay un victimario que aún no dio la cara?.



6. “Ana Lorena y el Cap. Gutiérrez no son mártires de la inseguridad ciudadana”. Son el producto de un operativo policial que, en vez de privilegiar su integridad física, dieron lugar a que sus preciosas vidas acaben de la manera más dolorosa. Nuestra lucha busca esclarecer la verdad de los hechos y, por intermedio de la Fiscalía corporativa y los jueces de la materia, sancionar ejemplarmente a sus autores.