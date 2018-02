Cara a cara...

El mal estado de tramos importantes de la carretera Santa Cruz-Trinidad ha sido el motivo de bloqueos en distintos puntos de esa ruta. De acuerdo a los testimonios de transportistas, los huecos y fallas en el pavimento de una vía tan transitada alarga de ocho a 14 horas el tiempo para llegar de una a otra capital departamental. Las demoras no solo causan malestar, sino pérdidas. El tiempo es dinero y no se puede concebir que los cruceños y benianos no cuenten a estas alturas con una conexión aceptable por tierra para una necesaria integración. La ABC está obligada a dar respuestas rápidas, comenzando al menos con algo básico como es la reparación de los baches y, enseguida, la reconstrucción de la carretera interdepartamental. Las autoridades de ambas regiones vecinas deben agendar cuanto antes el asunto como una prioridad.

Además de la COB, las bartolinas aspiran a que el acompañante de Evo Morales en las elecciones presidenciales sea un obrero o alguien de esas organizaciones. La supuesta intención de García Linera de no postularse a la Vicepresidencia ha despertado las expectativas entre algunos de los aliados al MAS de hacerse de ese espacio de poder. La aspiración chocará, sin embargo, con el deseo reiterado de Morales de mantener en el binomio a su yunta. Veremos, en consecuencia, si al final prevalece el “dedazo” del jefe o las demandas de las corrientes internas del MAS.

Algunos expresidentes confirmaron que asistirán a los alegatos de Bolivia ante La Haya. Al ser el momento cumbre del proceso, se debe ratificar el espíritu de cuerpo y la unidad demostrada desde el comienzo.