Tuffí Aré Vázquez



| Hace 14 minutos

Cara a cara...

Comenzaron las clases, pero mucha gente ya está en modo Carnaval. Varios estudiantes volvieron con entusiasmo a las aulas, aunque los días de fiesta se acercan y tendremos una semana casi a media fuerza. Hay que poner foco en elevar la calidad de la educación boliviana para mejorar nuestra productividad y competitividad. El presidente propuso “celulares cero” en las horas de estudio, lo que es un tema que debe considerarse. Conviene que la tecnología se use para apoyar la formación, pero no es todavía aquí lo común. Cuando los teléfonos distraen y los alumnos se conectan solo para chatear o jugar, es mejor evitarlos.



La frase “Evo cumple, Tupiza no, cuidado” se viralizó y causó enojo en las redes. Rápidamente, un ministro intentó traducir al presidente y la atribuyó a una de sus bromas. Otro de sus colaboradores dio una explicación distinta ayer. Si fue un chiste, no era el momento ni el lugar oportuno para hacerlo, considerando el dolor y la angustia de los tupiceños por las inundaciones. Las palabras tienen siempre consecuencias, más aún si provienen del mayor servidor público. La prudencia es la mejor consejera, más ahora que los personajes públicos están sometidos al escrutinio constante de los ciudadanos.



A propósito de chistes, salió el esperado bando carnavalero de los Peines. Como en años anteriores, son los políticos el principal objetivo de la burla y tendrán que soportar lo que se dice de ellos en esta temporada marcada por la sátira ácida. El texto de ahora está cargadísimo y picante. No faltará alguna autoridad desubicada que pensará en la represalia. Entramos al Carnaval. A aguantarse nomás.