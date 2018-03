... Cara a cara

Lava Jato toca a Bolivia. El escándalo de pago de sobornos por constructoras brasileñas para adjudicarse grandes obras en países de la región salpicó al país. Papeles del Ministerio de Justicia de Brasil han desvelado el pago de $us 450.000 a un exministro de Vivienda en la gestión 2005. Los pagos irregulares fueron por el tramo caminero Roboré-El Carmen. El documento identifica a C. Morales como la persona que recibía el pago, en al menos 16 cuotas. El presidente Evo Morales aseguró que su Gobierno no caerá por este tipo de irregularidades y que es responsabilidad de la Contraloría y de la Procuraduría investigar este tipo de anormalidades. Las fiscalías de otros países en los que hubo autoridades involucradas enviaron a Brasil personal para investigar. Si el Ministerio Público de Bolivia aún no lo hizo, ya tiene material para empezar a trabajar para esclarecer la denuncia.

El incremento salarial. El inicio de las negociaciones por el incremento salarial entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana ha despertado molestias en el empresariado, porque no lo incluyen. Se anticipó que el aumento será superior a la tasa de inflación de 2017, que fue del 2,7%. Los cobistas demandan un reajuste de hasta un 10%. Pese a que el Ministerio de Economía desahució la idea, los privados proponen un diálogo tripartito, pues consideran que su participación traería "mejores soluciones”, ya que el diálogo Gobierno-COB daña la generación de empleos.

Presión por deudas. Los jugadores de Blooming están en huelga por salarios no cobrados; muy perjudicial antes de jugar el clásico.