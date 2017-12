Róger Cuellar Castro



| Hace 1 hora

... Cara a cara

El adversario de Evo, según el ‘vice’ Álvaro García Linera, ha dado luces respecto a lo que piensa y cree el MAS de quién puede ser el rival de Evo Morales en las próximas elecciones. Destacó que Carlos Mesa tiene la virtud de ser conocido y el menos desgastado de toda la generación neoliberal de políticos, entre ellos mencionó a Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Rubén Costas. “Será prisionero de quienes lo tienen”. Esta confesión del segundo mandatario surgió después de que Mesa hubiera criticado al oficialismo en una entrevista con el padre Eduardo Pérez remarcado que “cuando más cerca estás del autoritarismo, más te gusta la reelección indefinida”, reiterando sus críticas al fallo del Tribunal Constitucional que habilita la repostulación del presidente. También indicó que el conflicto de los médicos es la mejor oportunidad para que Morales demuestre que gobierna escuchando al pueblo. Pese a que el exmandatario en varias ocasiones explicó que no está interesado en ser candidato poco a poco se convierte en una opción rival hasta para los propios oficialistas. García Linera confía en vencer a Mesa, al que apunta al menos tres debilidades: no tener un aparato político, ser indeciso y carece de propuestas.



Chavistas protestan. La escasez en Venezuela no perdona ni a los más fieles al régimen de Nicolás Maduro. Hay protestas en barrios chavistas después de que no pudieran celebrar la Navidad con la bolsa de comida y el pernil de cerdo que el Gobierno les prometió.



Se fue un polémico. El padre Eduardo Pérez se despidió ayer de Fides a través del programa El café de la mañana y aseguró que en toda su trayectoria siempre ha sido polémico.