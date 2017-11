Róger Cuellar Castro



| Hace 2 horas

... Cara a cara

Nueva gasolina. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció en el Foro de ELDEBER que desde mañana se comercializará una nueva gasolina denominada Gasolina Especial Ron 91. El nuevo carburante, producido en la refinería de Santa Cruz, costará Bs 4,40 por litro, 66 centavos más que la gasolina especial (Bs 3,74) y más barata que la premium (Bs 4,79). Busca satisfacer la demanda de este tipo de gasolina para vehículos de alta gama. Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, advierte que puede tratarse de un "gasolinazo encubierto", ya que se ofrece otro tipo de gasolina especial a un precio distinto. El opositor cree que esto refleja problemas en la economía. A su vez, el ministro Sánchez afirma que no se va alterar la comercialización de la gasolina especial. El tiempo se encargará de confirmar si era solo el lanzamiento de un nuevo producto o se busca incrementar ingresos gubernamentales.



Evo Morales vs Carlos Mesa. El mandatario ayer temprano lanzó un misil contra Carlos Mesa señalando que el 6 de este mes cuatro miembros de la embajada de Estados Unidos, a la cabeza de Peter Brennan, visitan a un expresidente para decirle que “el Evo no puede ser presidente nuevamente”. Mesa confirmó que se reunió con Peter Brennan, sin embargo, negó que se haya tratado una supuesta candidatura suya a la Presidencia, como lo aseveró Morales. “Lamento que el primer mandatario espíe a sus compatriotas”. Se despejan todas las dudas, el MAS apunta a Mesa como el adversario para el 2019.



A Rusia. Perú debe ganar hoy a Nueva Zelanda (22:15 hb) para estar en el Mundial.