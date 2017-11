Tuffí Aré Vázquez



| Hace 2 horas

... Cara a cara

Una reina de belleza chilena sorprendió con una respuesta de contenido político a preguntas que le hicieron en un concurso. “El mar le pertenece a Bolivia”, afirmó, a tiempo de pedir a los políticos de su país tomar decisiones justas. De inmediato, el presidente Morales resaltó “la valentía” de la miss, que probablemente no será acogida bien por los gobernantes de Chile, siempre que su declaración escale, lo que parece imposible. El mensaje de la mujer es un buen gesto, pero lo más seguro es que no tendrá influencia en su nación, más allá de pasar a convertirse en una más de las tantas anécdotas de la complicada relación bilateral. Por tanto, no vale la pena gastar tiempo en el asunto.



El vicepresidente también sacudió el escenario en una entrevista en la que adelanta que el MAS no descarta convocar una Constituyente entre sus recursos para conseguir que Evo Morales intente otra reelección. Abrir el candado por esa vía para un cambio de la CPE solo por la necesidad de reproducir el poder es altamente arriesgado, cuando se supone que la Carta Magna fue estrenada hace menos de una década y cuando la tendencia mundial es que las reglas del juego de la convivencia social y política sean duraderas.



“Esta foto abre un camino. La Ciudad de los Anillos tiene las condiciones para ser una ciudad. Nos corresponde seguir en el oficio de soñar”, escribió Carlos Hugo Molina respecto a la imagen de miles de personas que disfrutaron el Cosquín Rock. Sí, se pasó la prueba en la organización de un festival de verdad.