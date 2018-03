Gobierno anula límites y Santa Cruz dice que no toca a Incahuasi

Lo que hasta el 2 de enero pasado parecía que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca estaban resueltos, ahora, un borrón del Ministerio de la Presidencia vuelve todo atrás, provocando un revuelo en las autoridades de ambos departamentos, volviendo a aflorar la disputa del campo gasífero de Incahuasi. La Gobernación cruceña dice que la anulación no toca el yacimiento.

La Resolución Ministerial 046/18, del 31 de enero de 2018, deja sin efecto la 006/18 aprobado a principios de ese mes,

que reconocía 30 vértices de los límites interdepartamentales en los municipios de Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz).

Sin haber recibido ninguna notificación oficial después de 38 días de haberse aprobado la resolución, la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico se vieron sorprendidos por la decisión del Gobierno.

“Los 30 vértices (límites imprecisos), objeto de litigio, de la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca están hacia arriba, en la provincia Vallegrande. Solo en el municipio de Pucará y en el municipio de Villa Serrano en el departamento vecino. Es decir, muy lejos del campo Incahuasi”, mencionó el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.

Explicó que el 2016, después que se conociera el resultado de un estudio internacional que asegurara que el 100% del reservorio está en Santa Cruz, el Gobierno Departamental de Chuquisaca introdujo una demanda al entonces Ministerio de Autonomías, demandando toda la delimitación entre ambos departamentos. Se admitió la demanda solo por 30 vértices de los 120 que demandaron. Los otros 90 vértices fueron rechazados, dentro de ellos está el campo Incahuasi, de la provincia Cordillera (límites precisos).

Además, en marzo de 2017 el presidente Evo Morales dio por cerrada la discusión de la ubicación del campo gasífero Incahuasi y lamentó que los cívicos de Chuquisaca no reconozcan los estudios. “Las mismas normas que se utilizaron para observar los límites entre Chuquisaca y Tarija son las mismas que delimitaron Santa Cruz y Chuquisaca. Son límites históricos, precisos y legales que sirvieron para la convivencia entre ambos departamentos por más de 100 años”, declaró la primera autoridad.

Pero la resolución del 31 de enero generó confusión. “El Gobierno ha dejado sin efecto una resolución dictada por él mismo y nuevamente pone en contexto un posible conflicto. Hay que dejar claro, para la tranquilidad de la población cruceña, que no está en cuestionamiento en absoluto la propiedad donde se encuentran los yacimientos de Incahuasi, que están un 100% en territorio cruceño”, afirmó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar.



La visión de Chuquisaca

Entretanto, el portavoz de la Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi de Chuquisaca, Germán Gutiérrez, explicó que la última resolución que definía fronteras entre Chuquisaca y Santa Cruz, en puntos no establecidos, ha quedado en nada.



“Seguimos en el esfuerzo de que estos temas sean resueltos a la brevedad posible, por una sencilla razón. La acción popular determina que tiene que hacerse un nuevo estudio y que no se deben pagar las regalías mientras no se defina la situación. Hasta el momento, vemos de parte de las autoridades nacionales una actitud negligente, carente de voluntad que termina perjudicando a todo el país”, mencionó.



La Asamblea Legislativa departamental y la Gobernación de Chuquisaca saludaron la determinación del Ejecutivo que daba por cerrada la delimitación parcial entre Santa Cruz y Chuquisaca. El secretario de Hidrocarburos, Felipe Molina, explicó que la resolución del 2 de enero estaba viciada de nulidad y recordó que no hay distribución de regalías mientras no haya una solución al problema de límites.



Por su parte, el jefe jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, sostiene que esta resolución que deja sin efecto el proceso de delimitación obliga a los dos departamentos a sentarse para dialogar “sobre los más de 500 kilómetros lineales que nos dividen y los 120 puntos o vértices planteados por Chuquisaca”.



Explicó que había un concepto equivocado de que los 30 vértices que supuestamente se estaban homologando a partir de la resolución ministerial y la validez de la nota de admisión del Ministerio de Autonomías señalaba que los otros 90 vértices de límites habrían sido resueltos con un decreto supremo de 1914 y la Ley 3737, que creó la reserva del parque del Iñao.



El parlamentario Horacio Pope sostuvo que con esta decisión no es que Chuquisaca ganó. “No es para festejar, sino hasta recibir regalías y tener una delimitación consensuada con Santa Cruz”.



Considera que se regresó a foja cero y se tendrá que volver a intentar una conciliación en el Viceministerio de Autonomías y si no hay consenso, acudir al Tribunal Supremo de Justicia.



Consultado al respecto, el viceministro de Autonomía, Hugo Siles, no quiso emitir criterio al respecto, porque dijo: “Ser la parte conciliadora”. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, no pudo ser encontrado hasta el cierre de esta edición.

Estudio de hace dos años constató que Incahuasi estaba en su totalidad en el departamento de Santa Cruz

En agosto de 2016, la firma canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda dijo que el campo gasífero de Incahuasi-Aquío (2,98 de trillones de pies cúbicos) se encontraba en su totalidad en el departamento de Santa Cruz.

El reservorio está situado a 250 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz (provincia Cordillera). Ese año ya había ingresado en operaciones con 2 millones de metros cúbicos de gas y se estimaba que iría aumentando gradualmente.

Con Incahuasi, el departamento de Santa Cruz sumó su décima planta energética, que permitirá incrementar la producción hasta 16,5 MMm3/d; es decir, que se eleva la producción un 65%, según las autoridades.

La resolución

La Norma

La Resolución 046/18 del 31 de enero afecta a 30 vértices, pero no toca al municipio cruceño Caraparicito, donde se ubica el megacampo Incahuasi. El municipio chuquisaqueño más cercano a Incahuasi es Monteagudo (72 kilómetros).



En Santa Cruz

La delimitación afecta a los municipios Habra del Picacho, El Tipal, El Estanque, El Pugo, El Zapallar, Miskiloma, La Higuera, El Quinial, El Jague y La Manzana.

Municipios en chuquisaca

Huayacan, Sacha Pampa, Jahu, Lampazos, El Oro, La Abra, Temporalcillo, Achiras, Potrero, La Tapera y Temporal Grande.