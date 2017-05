Fabriles aclaran que ley de empresa social se aplicará a infractores de derechos laborales 

El presidente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, señaló este miércoles que la ley de empresas sociales se aplicará solo a los "malos empresarios", es decir a quienes no cumplan con los derechos laborales, se endeuden y hagan quebrar la empresa.

La Ley "es para los empresarios que se prestan, endeudan y desaparecen, y qué de los trabajadores, cuando no aporta el empresario el trabajador va a la Caja y no tiene atención, sino tiene sueldo qué hace si solo le alcanza para el mes, menos será si no le pagan tres meses", manifestó el dirigente.



El dirigente citó como ejemplo a empresas como Polar, de quien dijo el dueño se endeudó por cerca de Bs 47 millones y "abandonó la empresa sin haber pagado las AFP y los beneficios sociales".

"De la noche a la mañana se pierde aduciendo que había entrado en quiebra, pero con el tiempo nos enteramos que había tenido problemas con las AFP y que había debido al banco Bisa", apuntó.



Otro ejemplo es Punto Blanco que "ni las máquinas habían sido del propietario, el inmueble era igual prestado y quienes tiene que pagar los platos rotos son los trabajadores".



El ejecutivo de los fabriles aclaró que no se trata de muchas empresas porque "son pocas las empresas en problemas, la mayoría son empresas estables y ellas no tienen por qué preocuparse". La mayoría de las firmas observadas está ubicada en el sector textil.



Pacosillo lamentó que la ley de empresas sociales, así como la de reincorporación, no se haya promulgado este miércoles como, según dijo, se tenía previsto. La razón, agregó, las observaciones presentadas por el presidente de los empresarios.