Contraloría indica que YPFB le dio 47 carpetas

Luego de observar en dos oportunidades la documentación entregada por YPFB, la Subcontraloría de Empresas Públicas de la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó que ayer recibió nuevamente la documentación (47 carpetas) referida a los procesos de compra de tres equipos de perforación a la empresa italiana Drillmec, la misma que será valorada por un equipo técnico.

El subcontralor Wilmer Vargas informó de que la CGE recibió el 21 de marzo la solicitud de auditoría por parte de la presidencia de YPFB, adjuntando antecedentes en fotocopias simples. Al tratarse de fotocopias simples, se solicitó a YPFB remitir en original o fotocopias legalizadas.

Vargas detalló que en respuesta YPFB envió 47 carpetas. Sin embargo fueron devueltas por no contar con el índice del contenido, no estaban legalizadas en su totalidad y no guardaban la correlación lógica de un proceso de contratación.

El equipo técnico de la CGE se reunió con responsables del área de Contrataciones de YPFB para que remita las 47 carpetas del proceso bajo un orden establecido.



Ayer, el presidente Evo Morales respaldó las investigaciones del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, que denunció anomalías en el contrato de la compraventa de tres taladros entre YPFB y la empresa italiana Drillmec, por $us 148,8 millones, y advirtió que “caiga quien caiga" será procesado.



Precisó que el caso está en la Fiscalía y pidió a la Contraloría General del Estado “participar activamente en esta clase de investigaciones".

Al respecto, desde la Contraloría explicaron que realiza procedimientos alternos sobre trabajos de la Unidad de Auditoría Interna de YPFB que ya emitió un informe respecto al proceso de contratación que fue enviado a la CGE y está en evaluación.