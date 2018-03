Caso Lava Jato complica a exministro y a funcionario del ex-Servicio de Caminos

La operación Lava Jato (Lavadero de autos), en la que se investiga los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones, llega a por lo menos seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala, y ahora también salpica al país.

En una documentación del Ministerio de Justicia de Brasil con fecha del 5 de octubre de 2009, a la que tuvo acceso EL DEBER, se hace referencia a la operación Castillo de Arena y en ella Pietro Giavina Bianchi, exdirector y consultor de la constructora Camargo Correa, da detalles del destino del dinero para diversas obras. En siete oportunidades aparece el nombre de Bolivia en las más de 280 páginas.

Las pruebas estaban en memorias portátiles (flash memorys) incautadas en la residencia de Prieto, en 2009.

La Policía descubrió que en algunos casos Prieto mencionaba a personas físicas a las que se destinaba el dinero y se refería a las obras que ejecutaba la constructora por medio de siglas.

El caso boliviano

En la página 37 del documento se indica que se destinaba $us 18.750 por el trabajo realizado en el tramo caminero Roboré-El Carmen y la persona beneficiada por el dinero es identificada como C. Morales (como se recordará, el exministro de Vivienda del periodo 2005 tenía esa inicial por nombre y el apellido). También se hace notar que era el pago N.º 16 de las 24 cuotas establecidas, lo que hacía un monto total de $us 450.000.



En la página 128 se habla de $us 460.000, referente a obras en Bolivia porque se suman $us 10.000 más. El valor fue prorrateado en tres partes y los datos de las cuentas que debían recibir los depósitos están relacionados en el documento.

Hay mención al término ‘03 Cartas’, que serían las órdenes de transferencia emanadas de Pietro. En la página 50 se detalla el pago ‘extra’ por las obras realizadas en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.



Del país se indica que aparte de los $us 18.750 (24 cuotas) se destinaban otros $us 10.000 bajo el concepto de “diversos trabajos y mercado”.

Mientras que en la página 84 se informa cómo va el desarrollo de estos pagos en Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Angola. De Bolivia, Pietro detalla que se destinaron $us 23.750 y 18.750 y que ya se iría por la cuota 12 de la 24. Asimismo, que entregaron $us 5.000 “por pagos diversos”.



Es en la página 101, en el primer punto, donde se indica el pago de $us 93.334 por el tramo Roboré-El Carmen. En el documento se señala como un “anticipo, requerido en relación con la GG (gerencia general) del SNC (Servicio Nacional de Caminos) lo que sería de alguna comisión, no identificada”.



En el segundo punto se indica el pago de $us 5.000 relacionados con “diversidad en el trabajo”.



Más detalles



El documento señala que el 6 de diciembre de 2005, referente a la obra Roboré-El Carmen, se acuerda que el pago de los $us 80.000, una cuota de $us 40.000, se pagará en especie y la otra parte, también ($us 40.000) a través de operación de “Cable”.



“Este documento corrobora la práctica de transferencia ilegal de divisas por la Camargo Correa hacia el exterior, una vez que la práctica del llamado DÓLAR-CABLE es usualmente utilizada para este fin. La información de que $us 40.000 se haría a través de ‘carta’ confirma ser esta la expresión utilizada por el consultor Pietro para definir tales remesas ilegales”, señala el documento.



En otra parte del texto secuestrado a Pietro se señala dos pagos por la obra Roboré en nuestro país. El primer pago es de $us 150.000, que fue dado en ocho cuotas de $us 18.750. Este pago estaría relacionado con la sigla ‘C.M.’, posible beneficiario, no identificado hasta ese momento.

El segundo pago sería por un monto de $us 8.000 y estaría identificado como “pagos diversos de la obra relativos a los meses de septiembre a diciembre”.



Se debe hacer notar que en el documento aparece manuscrito el nombre Wanderley, “que sería una mención al nombre del director de Correa Camargo, Marcos Wanderley.

En lo que respecta al pago al gerente general del SNC, se puede observar que el 23 de mayo de 2006 ese funcionario recibe un primer pago de $us 46.667 y el 17 de julio de 2006 otros $us 46.667 y deja su cargo en agosto del mismo año.

La posición presidencial



El jefe de Estado, Evo Morales, sostuvo que su Gobierno nunca va a caer, pues no son de esa clase de negocios al referirse a las denuncias de presuntas comisiones a la gerencia general del ex-SNC en la gestión 2005 por la carretera Roboré-El Carmen.



Morales manifestó que cuando llegaron al Gobierno encontraron obras paralizadas, como el caso de una carretera a Tarija a cargo de la empresa Queiroz Galvao. “Cómo habrán hecho los negocios los expresidentes", dijo y remarcó que las autoridades que no hacen cumplir los contratos y las penalidades “están comprometidas en hechos de corrupción. Nosotros no perdonamos”, aseguró el primer mandatario.

Morales precisó que es responsabilidad de la Contraloría y la Procuraduría del Estado la investigación y cualquier proceso debe ser a través del Ministerio Público con respecto al manejo de las empresas y de las obras.



A su vez, la gerenta del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, aclaró que el proceso de construcción de la carretera Roboré-El Carmen fue entre 2004 y 2005, antes del Gobierno del MAS, por lo que negó cualquier vínculo en las supuestas ‘coimas’ de ese entonces.



Ballivián sostuvo que en 2006 ocupó el cargo de gerenta administrativa.

Se debe investigar



Óscar Ortiz, senador por Unidad Demócrata, sostuvo que en este caso los fiscales de los países involucrados enviaron fiscales a Brasil para informarse y así poder investigar en sus países los nexos con el caso Lava Jato.



“Acá, en Bolivia, no se hizo ese trabajo. No hubo ese interés, no se mandó a nadie para que se investigue lo sucedido. Por eso es importante que se designe a un equipo para saber qué pasó en nuestro país”, indicó Ortiz.

En detalle

El tramo observado

Roboré-El Carmen tiene una longitud de 139,2 kilómetros y tuvo un costo de $us 97,1 millones.



Los ‘pesos pesados’

Expresidentes de Perú, Brasil, Chile, Argentina y Panamá están siendo investigados por los supuestos sobornos.



Contacto

Se buscó la versión de C. Morales y se lo llamó varias veces, pero no atendió su celular.