Alza salarial del 5,5% al básico y 3% al mínimo

En Bolivia, el incremento salarial aprobado para la gestión 2018 será del 5,5% al haber básico y del 3% al Salario Mínimo Nacional (SMN), por lo que quedaría en Bs 2.060. El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron los porcentajes luego de cinco horas de negociación. Además se informó que las proyecciones de crecimiento permiten vislumbrar que esta gestión se pagará el doble aguinaldo.

Pasadas las 22:30, en Palacio de Gobierno, Juan Carlos Huarachi, secretario general de la COB, dio lectura al acuerdo logrado con el Poder Ejecutivo. “Incremento salarial 2018: se acuerda que el incremento al salario mínimo nacional será del 3% y en cuanto al salario básico nacional el incremento será del 5,5%. Las características del incremento serán definidas mediante un decreto supremo”, citó.

El ejecutivo máximo de la COB dijo que el aumento conseguido del 5,5%, más el doble aguinaldo, significa casi un 14%. “Estamos hablando de un 13,75% de incremento salarial en esta gestión, para nosotros es un avance”, indicó Huarachi.

A su turno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que es importante el incremento del salario mínimo, pero recordó que también afecta a los microempresarios. “Nuestra obligación como Estado es cuidar la seguridad laboral, pero también las inversiones. Bolivia ha sido referente en la región por equilibrar el tema económico y social”, sostuvo el primer mandatario.

En relación al salario mínimo nacional, Morales enfatizó que está convencido de que para los grandes empresarios no es mucho problema el alza, pero reconoció que a los medianos y pequeños les afecta; sin embargo, resaltó la predisposición de los dirigentes para llegar a los acuerdos de manera transparente.

Cabe recordar que en su asamblea la COB determinó exigir al Gobierno un incremento salarial del 10% y del 15% al mínimo nacional. El pliego petitorio fue entregado al Ejecutivo el 7 de abril. En la víspera, el Gobierno planteó un ajuste salarial del 3,5% al haber básico y 0% al SMN.

Mientras, los dirigentes del sector privado se están tomando su tiempo para analizar el acuerdo y esperan pronunciarse hoy, según adelantó Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

‘Garantizan’ doble aguinaldo

Los trabajadores están convencidos de que en esta gestión se pagará el doble aguinaldo. Un beneficio que se otorga en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supera el 4,5%. El Decreto Supremo 1802 (2013), denominado Esfuerzo por Bolivia, establece el pago del doble aguinaldo para trabajadores públicos y privados.

Así, Juan Carlos Huarachi se mostró optimista al indicar que estaba ‘garantizado’ el pago del doble aguinaldo. Sin embargo, en el documento se remarca que en función de las proyecciones de crecimiento económico, el Gobierno nacional garantiza la cancelación del beneficio.

El presidente Evo Morales recordó que el año pasado no se llegó a pagar el doble aguinaldo por el crecimiento económico, pero dijo que con esa experiencia decidieron que se invierta más. “Para esta época del año pasado el crecimiento era del 3,3%, ahora estamos en 4%, las inversiones permiten crecer y si crecemos, se premiará el esfuerzo de los trabajadores con el doble aguinaldo. El año pasado el barril del petróleo estaba en $us 50, ahora está en más de $us 60, lo que permite aumentar las inversiones”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que se modifique el Decreto Supremo 1802, el primer mandatario reveló que no habrá cambios.

En tanto que el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que en el segundo semestre del año pasado para llegar al 4,2% se tenía que haber crecido al 4,9%. En la misma línea del presidente Morales, precisó que Bolivia registra indicadores importantes, que se tiene una mejor producción de hidrocarburos, mejor recaudación tributaria y, por lo tanto, si se continúa en ese mismo ritmo de crecimiento económico hasta el primer semestre, se va a garantizar el segundo aguinaldo.

Cambios a la Ley del Trabajo



El acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB establece que continúen durante la presente semana las mesas de trabajo para hacer modificaciones a la Ley General del Trabajo.

De igual forma, se abordarán temas en materia productiva, social y de normativa laboral.

En la jornada

Elección de delegados

A las 11:00, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) eligió a los delegados que participaron de la reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Evo Morales.



Abogó por las Mypes

Morales resaltó la comprensión de la COB al tema del salario mínimo. Reveló que explicó a los dirigentes que si bien los grandes empresarios no tendrían problemas con un mayor incremento, sí se afectaría a los pequeños emprendedores. Destacó el equilibrio social y económico.