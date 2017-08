Alza del 50% de gas natural afecta a 34.600 industrias

Los industriales del país se encuentran en emergencia debido a que el Gobierno determinó el incremento del precio del gas natural en un 50%, por lo que 34.600 industrias que operan en el país, de $us 1,70 el millar de pies cúbicos (MPC), a partir del 15 de agosto de esta gestión, pasaran a pagar $us 2,51 el MPC.

En criterio de Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el aumento es un golpe duro al sector que anteriormente ya tuvo que absorber el reajuste tarifario del 3% por consumo de electricidad.

Villegas hizo notar que el incremento de un 50% en la tarifa de gas natural afectará negativamente a la industria nacional que representa el 16% del Producto Interno Bruto Nominal (que en 2016 fue de $us 34.053 millones) y da empleo de forma directa a 12.000 personas.

“La CNI manifiesta que la aplicación de la citada resolución restará productividad y competitividad a la industria nacional e impulsaría el incremento del contrabando y la importación de productos manufacturados, por lo que pedimos al presidente la deje sin efecto”, señaló Villegas, que hizo notar que de las 288.360 empresas registradas a junio de 2017 un 12% son industriales y que más del 90% tienen como principal matriz energética el uso del gas natural.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 2016 el mercado interno consumió 64.457.385 MCP, de los cuales el 50,6% (32.592.372 MCP), fueron demandados por la industria, superando a la actividad comercial (38,5%), al doméstico (7,9%) y al GNV (3%).

Villegas hizo notar que este aumento de la tarifa significará un gasto de unos Bs 150 millone por año.

La justificación del aumento

A través de la Resolución Administrativa RAR-ANH-ULGR-N° 0331/2017, emitida el 11 de agosto, la ANH establece que en aplicación de la metodología aprobada, se fijan los precios máximos para la categoría industrial en punto de medición al usuario final para los segmentos de consumo, en los departamentos donde opera YPFB, lo que para el sector industrial, el incremento a todas las industrias de Bolivia llega a ser el 50% desde el 15 de agosto de la presente gestión.



Según la ANH, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos, la justificación para modificar los precios es que las tarifas permitirán a las empresas distribuidoras, bajo una administración racional, prudente y eficiente, percibir los ingresos suficiente, para cubrir las inversiones, costos operativos, administrativos, impuestos, depreciaciones, costos financieros, y obtener un retorno adecuado y razonable.

Cabe recordar que el exviceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro Arnez, explicó que el sector industrial se beneficia con precios bajos en el abastecimiento de gas natural.



Arnez sostuvo que la industria pagaba el MPC a $us 1,70, cuando en Chile el costo es de $us 22,4 y en Brasil de $us 15,8.

A manera de ejemplo, la exautoridad indicó que la cementera Soboce consume aproximadamentes unos 10 millones de pies cúbicos día (MMpcd) y con el precio de $us 1,70 el MPC le representa un costo por gas natural de $us 0,5 millones al mes.

“Con este mismo consumo si Soboce estuviera ubicada en el Perú su costo sería de $us 1,2 millones y se estuviera en Chile de $us 6 millones, el beneficio es grande”, dijo Arnez.

La reacción



Jorge Arias Lazcano, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, lamentó la resolución y remarcó que el efecto se agrava más aún en estos momentos en que la desaceleración económica está disminuyendo los ingresos de las empresas.



Arias subrayó que con esta medida de la ANH, el sector industrial llegará a pagar $us 2,516 el MPC, lo que tendrá serios efectos en la economía de las empresas, pues llegaría a más del 50% de incremento, y en algunos casos superaría el 85%.

Alfonso González, gerente Comercial de galletas Nestlé en Bolivia, explicó que los nuevos precios van a generar un impacto negativo.



“Todavía no hemos evaluado este impacto, pero sí tenemos previsto reunirnos para analizar las implicancias del tema y tomar nuestras previsiones al respecto, la medida nos toma de sorpresa”, indicó González.



Carlos Rupay, gerente general de Gladymar, señaló que como fabricantes están en una situación poco competitiva, debido a que sus costos se han incrementado por factores como el aumento de salario y el tipo de cambio (frente al mercado externo). El ejecutivo explicó que mientras se incrementen sus costos y esté ingresando productos legales (desde Brasil) más baratos, el escenario competitivo es crítico.



En Gladymar consideran imposible subir los precios, ya que están optando por precios competitivos para poder competir con productos importados. El gas natural que utiliza en sus operaciones representa del 5% del total del producto.



Desde la Agencia de Noticias de Sucre, la cementera Fancesa informó de que el pago mensual que realizaba por el uso de gas natural era de Bs 3 millones y que con el incremento esta-rían pagando unos Bs 4,5 millones y en un año el monto sería de Bs 18 millones.

Esta situación afectaría a las tres copropietarias en cuestión de los dividendos y presionaría en los costos dirigidos al consumidor final.