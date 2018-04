Víctimas de ‘octubre negro’ dicen que no recibieron apoyo de Evo

Llegaron como héroes, el recibimiento en el aeropuerto de El Alto fue conmovedor. Sin embargo, los nueve familiares de ocho víctimas que llevaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a un proceso civil en Estados Unidos bajaron del avión con el discurso de que aún falta mucho en el desarrollo del juicio, aunque se obtuvo una victoria parcial y, según ellos, no recibieron ningún apoyo del Gobierno de Evo Morales y están solos en esta lucha.

Teófilo Baltazar, uno de los familiares de las víctimas, lamentó que “como siempre” el Gobierno no se acercó a ellos. “Ni una llamada, ni una convocatoria a una reunión, nada. No se han preocupado por hacer un seguimiento de este proceso, estamos solos”.

Expresó que “el compañero Evo Morales, cuando era diputado, nos encontramos en una entrevista radial y nos prometió que cuando llegase a la Presidencia iba a darnos muchos beneficios y que nos iba a ayudar en la búsqueda de justicia. Llegó al Palacio gracias a las víctimas de octubre y ahora estamos, en su Gobierno, abandonados a nuestra suerte. Todo esto lo hemos hecho solos, calladitos”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió que se ofreció apoyo para el proceso civil, pero que fueron los familiares los que lo rechazaron, “para evitar que la demanda tuviera un tinte político”.

El ministro Romero remarcó que el MAS, antes de ser Gobierno, inició un proceso penal contra Goni. “Nosotros condenamos este genocidio, lo denunciamos en toda la palestra pública, y el presidente Morales es el primero”, dijo.

En la conversación, Baltazar remarcó que quienes intervinieron y lograron que este proceso se lleve adelante en EEUU fueron los familiares de los fallecidos, “que eso aparezca bien claro, los heridos durante esas jornadas no intervinieron en este proceso”.



“Aún falta”

El jurado en Fort Lauderdale declaró responsables a Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por los sucesos de octubre, y planteó que ambos deben pagar un resarcimiento de $us 10 millones para las víctimas. Pero el juez de la causa emitirá su fallo el 4 de mayo.



Tras conocerse la decisión del jurado, ya se generó una polémica en La Paz tras declaraciones de los dirigentes de las otras víctimas de las jornadas sangrientas en las que murieron más de 60 personas, quienes declararon que se había suscrito un acuerdo interno para que el dinero sea repartido entre todos, pese a que el jurado estableció un monto específico para cada acusador.

Baltazar se rehusó referirse al tema. “No quiero tocar ese punto, señor periodista, porque aún no se ha ganado el juicio. Hemos salido victoriosos en una parte del proceso, diez ciudadanos estadounidenses nos han dado la razón, pero todavía hay un largo recorrido por delante.

Una vez que el juicio termine, ahí veremos qué es lo que vamos a hacer. No podemos hablar de dinero antes de que eso ocurra”, indicó.



El dirigente y familiar de una víctima admitió que “el fallo aún se puede revertir. Por eso, no está dicho todo, llevamos ventaja, sí, pero falta una parte muy importante, la decisión del juez, si él más se inclinaba a nuestro lado, ahora podríamos declarar victoria”, acotó.





En la misma línea, el abogado estadounidense Thomas Becker, quien llegó a La Paz junto con las familias, y el día que el jurado se pronunció señaló en una conferencia de prensa que el juicio “había terminado”, declaró ayer a su llegada a La Paz que “de repente los procesos en EEUU pueden ser muy largos, pero hemos ganado la batalla y la etapa más importante. Un jurado de diez personas señaló a Goni y Sánchez Berzaín como responsables”.

Sin embargo, admitió que “el juez puede ratificar el fallo, o no, puede cambiar su decisión por razones técnicas, puede hacerlo. Pero, insisto, ganamos la etapa más importante y si surge esta decisión imprevista nosotros también podemos apelar”.

De vuelta a Bolivia

Llegada

A las 9:05, aterrizó el vuelo BoA 663, procedente de Miami con escala en Santa Cruz. Los familiares pasaron el control migratorio y salieron a las 9:45.

Guirnaldas

Una veintena de familiares y dirigentes los esperaron con guirnaldas, y los recibieron con abrazos y lágrimas en la puerta 1 de la terminal aérea.



Abogados

Los mejor recibidos fueron los tres juristas estadounidenses.