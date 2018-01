Transporte pesado confirma paro con bloqueo para mañana

El transporte pesado nacional e internacional confirmó este domingo el paro de actividades indefinido con bloqueo de caminos desde las primeras horas del lunes en contra del Código Penal. Juan Yujra, representante de la Coordinadora del Transporte Pesado Nacional, ratificó la medida de presión, en entrevista telefónica con EL DEBER Radio, a raíz de que la anterior semana dieron como plazo hasta el pasado viernes para la abrogación de la polémica norma.

"No hemos recibido ninguna nota oficial, estamos como al inicio, mantenemos nuestra posición, no sé con quiénes se habrá reunido el Gobierno, se dio un plazo pero no escuchó el Gobierno. Un paro indefinido con bloqueo nacional es la medida", dijo el dirigente del transporte.

Respecto a los puntos de bloqueo, Yujra evitó dar detalles de las vías que intervendrán argumentando que es por estrategia. "No daremos a conocer los puntos de bloqueo, de anteriores oportunidades ya tenemos experiencia", manifestó.

En caso de que la Policía intervenga, el dirigente del transporte pesado dijo: "Si hay que enfrentarse, nos enfrentaremos. Estamos pidiendo algo justo, nuestra acción es ciudadana, todos deberíamos estar involucrados. Es atentatorio contra toda la

sociedad boliviana".

Transporte divido

No obstante, el sector del transporte en el país está dividido y los cooperativistas decidieron no movilizarse tras una reunión con el Ministerio de Transporte y consensuar el Código Penal.

"Decimos a nuestras cooperativas de transporte liviano o pesado que no vamos a salir a movilizarnos el lunes, pero estamos en estado de emergencia, que significa que de no darse la derogatoria de los artículos 205 y 137, tal como se comprometieron en el Gobierno, asumiremos acciones de hecho", dijo el dirigente de la Confederación de Transporte Cooperativista, Orlando López, en contacto con los medios, según la agencia ABI.