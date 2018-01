¡Sorpresa! Enrique Salazar cerró contrato y ahora se lo verá en Bolivia TV

El periodista Enrique Salazar vuelve a una red nacional y para sorpresa de muchos lo hará en Bolivia TV. El exconductor de Que No Me Pierda en la Red Uno, dijo que manejaba tres propuestas de medios y dos más que estaba trabajando. "Una no se pronunció y la otra se efectivizó hoy", dijo. Llegará desde este 22 al canal estatal.

Salazar dijo que conducirá un programa de entrevistas y que irá de 21:30 a 23:00 de lunes a viernes. Ante las susceptibilidad de que irá a un canal manejado por el Estado dijo: "El único requisito que me pidieron fue mantener mi equilibrio; me sorprendieron". Añadió que él se dedicará solo a la producción del contenido.

"Todo se efectivizó para salir en un canal que es de todos los bolivianos. Ellos ponen la producción y la capacidad", le dijo a EL DEBER. El último episodio polémico de Salazar se dio cuando tuvo un impase con la exministra de comunicación Marianela Paco. Se habló de que su salida de la Red Uno fue por ello.

"Se dio esto y no lo pensé dos veces. Yo tengo un canal digital en redes sociales, pero esto significa materializar el reclamo permanente que tenía de diversas partes del país e incluso de afuera. Preguntaban dónde está Enrique; siento que para mí esto no es trabajo, me divierto y ahora se aprovechará la cobertura digital y analógica de Bolivia TV que va también a escala internacional".

Este miércoles se podrá encontrar en la edición impresa de Sociales de EL DEBER una entrevista completa con el polémico periodista.