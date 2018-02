"Si Álvaro no va, no va nomás, no se le va a imponer", dice el MAS

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó que si Álvaro García Linera no quiere acompañar a Evo Morales en las elecciones de 2019, se aceptará su decisión y se comenzará a analizar nombres para la próxima gestión.

"Si el vicepresidente (de Bolivia, Álvaro García Linera) no va, no va nomás, no se le va a imponer, pero seguro se va a ver quién pueda ir como vicepresidente", manifestó a EL DEBER el dirigente nacional del oficialismo.

En una entrevista con esta casa periodística, la segunda autoridad nacional reiteró que "no está en debate. Saben mi opinión, mi posición sigue siendo la que tomé, pero gracias por los apoyos, ellos saben que estaré en el camino, soy comunista, soy socialista".

El segundo al frente dentro del oficialismo manifestó que tienen tiempo para ver lo que sucederá, por lo menos hasta inicios de 2019, albergando una posibilidad para que García Linera retroceda en su determinación. "De repente si las bases se imponen el quizá acepte", dijo.

García Linera, que reconoció que: "Las fuerzas opositoras lograron irradiarse a escala nacional, eso es notable y hay que reconocerlo. Lo lograron después de mucho tiempo, quizás desde 2008. Mostraron una fuerza territorial a escala nacional, y ese es un mérito democrático".

Al respecto, el dirigente del MAS sostuvo que de cara a las elecciones "vamos a trabajar con hacer conocer la verdad, hay muchos que hablan por resentimiento, pero se sale uno, entran dos o tres. La clase media, los profesionales también están incluidos en el proceso de cambio".