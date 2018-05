El anuncio del ministro de Justicia, Héctor Arce, de que se pedirá suspender al juez Alberto Guzmán Méndez que el jueves determinó el descongelamiento de las regalías de Incahuasi para Santa Cruz, volvió a encender las alarmas. El secretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, salió al paso y criticó a Arce diciendo que el ministro no puede impedir que se cumpla el fallo de un juez.

"Lo escuché decir, con vergüenza ajena, decir 'que yo como cabeza de sector'. ¿Él es cabeza de la justicia en este país, eso nos está diciendo? ¿Un ministro puede decir qué fallo se cumplen y qué fallos no? Él podrá demandar por prevaricato, pedir la suspensión, estar desacuerdo con el fallo de un juez, pero no pedir que no se cumpla el fallo de un juez", sostuvo en EL DEBER Radio este miércoles.

La respuesta de Arce (en la nota relacionada) no se dejó esperar. De momento las regalías por el campo gasífero que también reclama Chuquisaca, siguen congeladas para Santa Cruz desde hace más de seis meses. Peña insistió a que el Gobierno está detrás y que con el anuncio de Arce quedaron mal parado los concejales del MAS y los que "trataron de quedar como los salvadores del descongelamiento".

Los reclamos a la labor de la justicia continuaron cuando se refirió a que hace un mes demandaron al ministro de la presidencia Alfredo Rada y al exviceministro de Autonomías, Hugo Siles y hasta ahora esa demanda ha sido admitida o rechazada. "Pero les aseguro que apenas demande el ministro al juez, por la tarde ya se la habrán admitido. Es asqueroso el manejo de la justicia", añadió.

El argumento que expuso Arce Zaconeta en conferencia de prensa el martes es que el juez contradijo la sentencia constitucional 1160/2017. Esta situación le devolvió las esperanzas a Chuquisaca que tras el fallo del jueves se ha movilizado con paros y huelgas reclamando las regalías. Entre tanto Peña ratificó que se han reactivado las alertas en Santa Cruz para hacer que el fallo del juez se cumpla.