Una densa humareda se expandió por El Prado, mientras sonoras detonaciones de petardos y gases lacrimógenos causaban zozobra entre los transeúntes. La ciudad de La Paz vivió una nueva jornada de violencia a raíz del conflicto médico, que hoy cumple 30 días de un paro sin que exista diálogo.

Mientras tanto, la Iglesia católica, a través del arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, pidió a las partes involucradas en el conflicto a “deponer posiciones intransigentes para reiniciar un diálogo franco y sincero, sin ninguna condición previa, y que se tomen medidas urgentes para solucionar el conflicto y se impulse una mejora sustancial del servicio de la salud pública”.

La multitudinaria marcha de galenos y estudiantes de Medicina, que comenzó en la zona de Miraflores, llegó hasta las puertas del Ministerio de Salud, en la Plaza del Estudiante, donde acorralados por el estallido de fuegos artificiales y el lanzamiento de objetos contundentes, efectivos policiales tuvieron que responder con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes, la mayoría universitarios.

El enfrentamiento se trasladó hasta el carril de subida, donde los jóvenes optaron por desprender calaminas que cercaban el nuevo edificio de YPFB para armar barricadas contra los uniformados, que lanzaban gases lacrimógenos; pese a sus intentos, no resistieron la acción policial, y tuvieron que reagruparse en cercanías del Nudo Villazón, frente al edificio de Salud. Por varios minutos intercambiaron ataques; uniformados dispararon granadas de gas y los estudiantes respondieron con canicas, piedras, petardos y cualquier objeto contundente que tuvieran a mano.

La Policía dispuso avanzar y persiguió a los estudiantes hasta el atrio de la UMSA, donde trataron de esconderse; vanos fueron los esfuerzos, pues equipos Delta llevaron la represión hasta los patios de la casa de estudios. Algunos uniformados se valieron de alambres para derribar una de las puertas de la universidad paceña, pero ante la silbatina de los transeúntes, los gritos de “la autonomía se respeta” y la presencia de medios de comunicación, desistieron de su cometido y se limitaron a rodear las instalaciones.

Por largos minutos las detonaciones de ambos bandos continuaron, mientras que algunas fogatas encendidas para contrarrestar los efectos de los gases se consumían hasta quedar en cenizas.

Arrestados y heridos

El reporte oficial de la Fuerza Anticrimen detalla la existencia de dos arrestados y un aprehendido, quien portaba canicas y petardos, y será remitido a la Fiscalía; también hay al menos 10 heridos, entre ellos la periodista Patricia Castillo, de la red Uno, por impacto de una canica en la pierna y debido a que inhaló gas lacrimógeno; la estudiante de apellido Antezana (25), que sufrió un “grave traumatismo encéfalo craneal”, según el Seguro Universitario, y un uniformado.



El Ministerio de Salud denunció daños valuados en más de Bs 50.000 por los destrozos y quema de archivos de sus instalaciones, advirtiendo que los estudiantes pusieron en riesgo la integridad de sus trabajadores.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, denunció la represión “sañuda” de la Policía contra los estudiantes y la vulneración de la autonomía; anticipó acciones legales y exigió a las autoridades identificar a quienes irrumpieron en esa casa de estudios. La Federación Universitaria Local (FUL) emitió un comunicado en el que llama a movilizarse en respaldo a los estudiantes de Medicina.

Diálogo frustrado



Horas antes de la refriega, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, pidió a los médicos declarar una pausa en sus medidas de presión para así instalar una mesa de diálogo con el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

“Pedirles, implorarles, que hagan una pausa en estas sus medidas y vayamos a la mesa del diálogo. El vicepresidente Álvaro García Linera ha manifestado su más absoluta predisposición para poder empezar el diálogo”, expresó.

Gabriela Montaño, titular de la Cámara Baja, también exhortó a los galenos a que suspendan sus medidas en procura de buscar una solución al conflicto y aceptar la pausa humanitaria, “no pasará ni una hora” para instalar ese diálogo al más alto nivel y resolver el conflicto.

Por la tarde, el ministro de la Presidencia, René Martínez, envió una carta al titular del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, en la que propone consensuar día y hora para iniciar el diálogo. El titular del ente colegiado respondió con otra carta indicando que aceptaban dialogar a las 17:00 (de ayer) en el lugar que el Gobierno acordara, pero que las movilizaciones se suspenderían solo por dos horas. Al respecto, el presidente del Senado dijo que esas dos horas de tregua no son suficientes para que la gente afectada por el paro reciba atención. “Una pausa de dos horas no es una respuesta seria, no es la respuesta que la población merece”, manifestó Gonzales.



En Santa Cruz



En Santa Cruz, médicos y trabajadores de salud realizaron bloqueos de varias calles y avenidas de la capital, especialmente las vías de acceso a los hospitales públicos y clínicas privadas.



Las protestas se iniciaron pasadas las 10:30 y se ejecutaron casi de manera simultánea provocando embotellamientos. Por ejemplo, un grupo de profesionales de salud bloqueó cerca de las oficinas de Impuestos Internos (calle Ballivián), otro grupo del hospital Mario Ortiz se apostó en la calle Buenos Aires y Santa Bárbara y un tercer grupo cortó el paso en el primer anillo, zona de la clínica Niño Jesús 1. También hubo cierre de vías en el segundo anillo y av. Busch, en el tercer anillo y av. Paraguá y en la Villa Primero de Mayo. La medida duró hasta las 14:00 y no se registraron incidentes.

EN DETALLES

Cívicos de La Paz

El Comité Cívico Pro Departamento de La Paz apoyó ayer la decisión del Gobierno de despedir a los médicos que acatan el paro indefinido.



Respaldo chuquisaqueño

Los colegios de profesionales de Chuquisaca (ingenieros y odontólogos) decidieron apoyar las movilizaciones de los médicos.



Uagrm protestará hoy

Estudiantes de la Uagrm anunciaron una movilización hoy a las 9:00 en el hospital San Juan de Dios. Las juntas vecinales también expresaron su apoyo a los médicos.

Hospitales cruceños de tercer nivel no cobrarán la consulta externa



El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció ayer la gratuidad de las primeras consultas externas en los hospitales de tercer nivel, que son administrados por el gobierno departamental, como el San Juan de Dios, Japonés, de niños Mario Ortiz y maternidad Percy Boland, para así liberar a los pacientes del pago de la primera consulta y ampliar los servicios sanitarios.



La gratuidad, que no alcanza al hospital del Oncológico, se aplicará de manera permanente en los demás hospitales de tercer nivel.

Se prevé que la medida asumida por la Gobernación beneficie a 1.000 pacientes por día.



Según Costas, uno de los grandes problemas de nuestro sistema de salud es la saturación por la concentración de todas las atenciones en los hospitales de tercer nivel y con esta medida se pretende ordenar el sistema de salud para que los pacientes acudan de forma adecuada a cada nivel de salud de acuerdo a las prestaciones o servicios que requiera.



Resaltó la inversión hecha para la compra de equipos de última tecnología para los hospitales, la creación de ítems, el mejoramiento de la infraestructura de los nosocomios y la ejecución de programas de prevención y vacunación.



Durante el anuncio de la nueva política de salud, participó el padre Mateo, que también explicó que la donación de sangre es gratuita en el Banco de Sangre.