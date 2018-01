Joven de 19 años graba video crítico contra el gobierno de Evo Morales

Luego de que lo grabara pidió que lo compartan para que al escucharla sientan como si fuera su voz. La joven de 19 años Sandra Camila Bedregal, que nació en La Habana, pero que desde pequeña vivió en La Paz (ya está naturalizada), se refirió a la situación del país. "Todo lo que pasa hoy es muy triste. Me estoy armando de valor para no entrar en pánico", dice antes de comenzar.

Identificó cuatro puntos y los comenzó a desarrollar. Habló primero sobre cómo se reprimió a los discapacitados, pasó por el tema del intangibilidad del Tipnis, continuó con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó a Evo Morales para una reelección indefinida y cerró con el polémico artículo 205 por el que los médicos protestan desde hace más de un mes.

"La primera señal que ví que mi país estaba comenzando a decaer fue cuando la Policía, armada, con escudos, gas pimienta y con neptunos, reprimió a estas personas que marchaban desde lejos; ni siquiera los dejaron entrar a la plaza del pueblo. Ahí dije, si a este que es el sector más vulnerable de mi país lo están atacando de manera directa, al gobierno ya no le interesa la gente".

No se quedó ahí y continuó con el Tipnis. "Ellos han dicho, el Tipnis ya no es intangible, vamos a pasar la carretera por ahí porque queremos y porque podemos. Me dije, el gobierno se cree dueño de nuestro país". Aclara que fue la segunda confirmación de que iba a ser de oposición porque cree que la democracia está en riesgo. Luego apuntó al TCP.

Narró que luego de confirmarse la habilitación de Evo Morales, salió a protestar, fue gasificada al lado de una mujer de nueve meses de embarazo, niños de hasta siete años cuando se introdujeron en una tienda de zapatos y no hubo miramiento. "La democracia se acaba de perder en mi país. Comencé a temblar de ira, de miedo", continúa.

Y cerró con el tema de los médicos, por la protesta que encaran. Cuestionó cómo el gobierno no entrega condiciones a los médicos y los reprime. "No se pueden dar el lujo de faltarle el respeto a los médicos no podés si no le das condiciones". El video se ha extendido en las redes sociales. Esto fue lo que dijo: