Evo Morales admite crisis y lanza créditos a regiones

El mensaje se convirtió en un informe expreso. El presidente Evo Morales, en una hora y 11 minutos, mantuvo un eje en su alocución: la Bolivia antes de 2006 y la Bolivia de hoy con miras al Bicentenario en 2025. El jefe de Estado abordó la crisis del petróleo, pero descartó problemas económicos en nuestro país debido a la caída de precios de los hidrocarburos. Habló de política exterior, inversiones en el área de salud y educación y la reactivación del proyecto de producción de recursos evaporíticos. Anunció créditos para que las regiones puedan destrabar proyectos aplazados por falta de recursos.

Desde Cobija, Pando, lanzó varias cifras y la esencia de su mensaje -or el 192 aniversario de Bolivia- se convirtió en comparaciones. Un tema pendiente para Morales es la reforma judicial y anunció medidas para desburocratizar el Estado.

Se quedó explicando durante un buen tiempo el crecimiento económico del país, pese a la crisis del petróleo. “Con la crisis del precio del petróleo, el promedio de crecimiento de América Latina fue del 3,98%, mientras que el de Bolivia llegó al 4,95%”, resaltó.

El dignatario de Estado remarcó: “En nuestra gestión tuvimos, entre 2014 y 2016, 4,8% de crecimiento económico pese a la crisis capitalista que se dio con la caída del petróleo. El gran problema que tuvimos es en Reservas Internacionales, lo máximo que llegamos es el 2015 con $us 15.000 millones de reservas, lamentablemente cayó al 2016. Recordemos que cuando llegamos al Gobierno las reservas eran de $us 1.714 millones, ahora tenemos $us 10.000 millones”, destacó.

Acotó que la crisis del petróleo no afectó los depósitos de los bolivianos en los bancos que hasta junio de esta gestión sumaron 21.700 millones de dólares y anticipó inversiones para el sector de salud, como la instalación de centros nucleares de salud para combatir el cáncer.

La mirada opositora

Cada cifra que lanzaba cobraba respuesta con aplausos de su militancia. La oposición se limitaba a escuchar el mensaje. El senador Yerko Núñez, de Unidad Demócrata (UD), cuestionó que el presidente no haya enfocado el mensaje en la crisis económica que vive el país.

“Hay crisis, nos chocó la caída de los precios del petróleo, no como a otros países, pero nos afectó. ¿Qué se hará al respecto? Ese debía ser el eje del mensaje del presidente”, cuestionó el senador Núñez.

Para el gobernador de La Paz, Félix Patzi, Bolivia no atraviesa una crisis económica y que la tasa de desempleo está dentro de los parámetros admitidos. Sobre la agenda social, el opositor dijo que no hay una “crisis fatal” y observó la carencia de hospitales.

“Se destaca la estabilidad económica y los avances de los programas sociales, pero de la inestabilidad política que existe en Bolivia, y de eso no habló el presidente, es que sí existen problemas políticos que están resquebrajando la institucionalidad democrática, hay dificultades con el respeto a las libertades, como la de expresión, y hay avasallamiento a los derechos indígenas”, alertó Patzi.

Poco a poco, el mensaje de Evo se convirtió en un informe económico. Empezó hablando de los logros en política exterior y de la erradicación de cultivos de hoja de coca en La Paz y Cochabamba.

Indicó que la superficie de cutivos de coca en Bolivia cayó de 24.400 hectáreas en 2014 a las actuales 23.100 ha.

Luego, lanzó cifras. Resaltó que la inversión pública pasó de 629 millones de dólares en 2005 a los $us 6.026 millones ejecutados en 2016, mientras que para este año se han programado 8.229 millones de dólares. Un punto negativo para Morales es la caída de las Reservas Internacionales, ya que de 15.000 millones de dólares alcanzados en 2015 se redujo a 10.000 millones en 2016, aunque indicó que en el primer semestre de este año repuntó a $us 10.333 millones.

Luego, el mandatario destacó el crecimiento de la inversión en hidrocarburos que de 4.089 millones de dólares, en 2005, subió a $us 12.460 millones en la pasada gestión.

Adelantó que la inversión para este sector en 2017 es de $us 1.878 millones y que la renta petrolera ascendió a $us 1.855 millones.

Créditos a regiones

En ese marco, anunció que las regiones podrán acceder a créditos para consolidar proyectos que se estancaron debido a la falta de recursos económicos.

El presidente detalló que las gobernaciones y las alcaldías podrán acceder a los créditos con una tasa anual del 1%. El Banco Central de Bolivia (BCB) es la instancia que ejecutará esta medida diseñada para enfrentar la crisis por hidrocarburos.

Morales finalizó la parte económica con el anuncio de inversión en el sector no metálico, como los recursos evaporíticos, que recibirá una inyección, entre 2018 y 2020, de 875,5 millones de dólares.

Luego, ingresó al tema social y el dignatario volvió a expresar su preocupación por la tasa de desempleo, que llegó al 4,5%, aunque señaló que es la menor en comparación con el resto de la región.

Al final, anunció inversiones para proyectos carreteros y para la construcción de hospitales y escuelas.

Además, ratificó que habrá un plan de desburocratización para evitar trámites innecesarios.