Martínez pide a Evo que respete la CPE, así como él respeta reglas del Dakar

El competidor cruceño Leonardo Martínez le pidió esta noche al presidente Evo Morales, mientras pasaba por el podio oficial en La Paz, que respete la Constitución Política del Estado, así como él respeta las reglas del Rally Dakar.

"La mayoría votamos no, cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas,

no soy político, yo solamente le pido respetemos la Constitución, respetemos el

21 - F, solamente eso le pido", manifestó, ante la mirada del mandatario.

El breve discurso del deportista fue transmitido en directo por Bolivia TV y no recibió ninguna respuesta del mandatario, quien se encontraba en la testera acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera y ministros de Estado.

Las declaraciones de Martínez surgen en un momento de tensión en el país con movilizaciones de los cívicos, trabajadores en salud, transporte urbano y pesado, entre otros, en demanda de la abrogación del Código Penal y el respeto al voto ciudadano del 21 - F.