Cusi no fue aprehendido, se presentó por su cuenta

No se necesito aprehenderlo. El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, se presentó voluntariamente ante el Tribunal de Sentencia conformado al interior de la Cámara de Senadores.

La pasada semana, al no asistir a una audiencia, se dispuso declararlo en rebeldía, su arraigo y aprehensión para que acuda a la fase final del proceso de responsabilidades, iniciado hace tres años.

"Mi madre mi pidió que me entregue al poder para hagan lo que quieran conmigo", escribió el indígena en su cuenta en Facebook, resignado ante la posible pena que vaya a dictar la instancia, con mayoría del MAS.

En entrevista con EL DEBER, Cusi dijo en días pasados: "sería mucho mejor que me eliminen, que me maten". Padece una enfermedad incurable y al no poder encontrar trabajo, su situación se hace insostenible.

El proceso data de 2014 y fue reiniciado la pasada gestión. Ahora encara la etapa de presentación de pruebas documentales y presuntamente en los próximos días se dictará una sentencia.

Cusi es acusado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tras la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado.