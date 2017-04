Arce dice que dos exministros propusieron a su cuñado para Segip

El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que Marco Cuba y su hermana Ana Yackeline están divorciados hace muchos años. Añadió que se opuso al nombramiento de su excuñado como Director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y que fue propuesto por el exministro, Juan Ramón Quintana y el excanciller, David Choquehuanca.

"Cuando a mí me consultó el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el excanciller (David) Choquehuanca principalmente, cuando me comunicaron su intención de nombrarlo al ingeniero Cuba como director de Segip yo personalmente me opuse justamente para evitar este tipo de comentarios", declaró la autoridad.

Arce en contacto con ANF precisó que desde hace muchos años su hermana está divorciada de su expareja; insistió que se opuso a ese nombramiento, precisamente para evitar que se lo vincule a una supuesta influencia.

Contó que ambos ministros de Estado "me pidieron que no me opusiera", y que concluyó que no existía ningún impedimento ni vínculo con Marco Cuba, porque ya estaba separado de su pariente, quien fue designado en ese cargo en la gestión 2015.

"Me he convertido en un problema para mi hermana", dijo Arce al señalar que Ana Yackeline trabajó desde sus 17 años en la Alcaldía de El Alto, luego en el Gobierno Municipal de La Paz pero que fue retirada por su culpa ya que el alcalde Luis Revilla pensaba que pasaba información.

Tras aclarar este tema, también negó que exista una cadena de relación entre el Ministerio de Justicia, la Dirección del Notariado y el Segip. Toda vez que Patricia Guzmán Meneses nombrada por Arce como Directora del Notariado Plurinacional tiene a su hermana Lucía Verónica Guzmán Meneses en el Segip, precisamente donde su excuñado es director.

"Son dos instituciones diferentes. Segip es descentralizada del Ministerio de Gobierno y el Notariado es del Ministerio de Justicia", sostuvo. Patricia Guzmán en enero fue nombrada como Directora del Notariado Plurinacional interina hasta que el presidente Evo Morales designe a una titular.

"A no ser que haya alguna intencionalidad de los notarios" que desde Sucre han anunciado protestas, dijo el Ministro al referirse a las observaciones en el nombramiento de Guzmán de quien dijo es una buena profesional.

Acotó que varios de sus compañeros de universidad lo acompañan en la gestión porque son muy buenos profesionales como es el caso de la abogada Patricia Guzmán que antes de este cargo fue Subprocuradora.

Cuba fue observado a principios de este año sobre la adquisición de escáneres para la institución a pesar que el Tribunal Supremo Electoral había dotado de un lote de equipos en comodato a título gratuito.