Absuelven a boliviano acusado de matar a dos carabineros en Chile

El Tribunal Oral Penal de la ciudad chilena de Arica absolvió este lunes al boliviano Juan Carlos Quispe Chacolla, acusado de dar muerte a dos carabineros a comienzos del año 2015 en un sector cercano a la frontera entre ambos países, informaron fuentes judiciales.



Tras el juicio que se inició el pasado 9 de abril, los tres jueces del tribunal en un fallo unánime no dieron por acreditado, más allá de toda duda razonable, el delito de maltrato de obra a carabineros con resultado de muerte, del que estaba acusado Quispe Chacolla, de 22 años.



En cambio, el joven fue encontrado culpable de dos robos en lugar habitado, y la sentencia se dará a conocer el próximo 13 de mayo, indicaron las fuentes.



La Fiscalía de la región de Arica y Parinacota habían acusado a Juan Carlos Quispe Chacolla de haber dado muerte a los carabineros Víctor Godoy Pinto y Germán Cid Conejeros, en enero de 2015 en el municipio fronterizo de General Lagos.



También fue acusado de dos robos en lugar habitado, cometidos en los meses de octubre y diciembre de 2015 en la zona fronteriza de Visviri, en uno de los cuales sustrajo un vehículo que posteriormente vendió en Bolivia.



La muerte de los carabineros ocurrió el 22 de enero de 2015, mientras patrullaban el altiplano cerca del volcán Tacora y fueron atacados a balazos por desconocidos. En diciembre de ese mismo año, Quispe Chacolla sufrió un intento de linchamiento en Charaña (Bolivia), por lo que confesó su participación en los hechos para lograr que los entregaran a la Justicia chilena y salvar su vida.



Sin embargo, posteriormente se retractó de su confesión y lo mismo hizo durante el juicio. Fue imputado formalmente el 11 de diciembre de 2015 y desde entonces estuvo en prisión preventiva.



Luego de que en la investigación del caso no se encontró a otros sospechosos, la Fiscalía decidió llevar a juicio oral a Quispe Chacolla.



Tras la lectura del veredicto, Quispe Chacolla volvió a la cárcel de Arica, donde esperará su sentencia.



Durante el juicio, el joven aseguró que al ocurrir los homicidios de los carabineros él cumplía el servicio militar en un regimiento de La Paz. Su defensor, Rodrigo Torres, abogado de la Defensoría Pública, incluso expuso ante el tribunal un documento del Ministerio de Defensa boliviano que señalaba que en la fecha de los asesinatos el joven estaba en el regimiento "Max Toledo" de La Paz, preparándose para una misión de erradicación de coca junto a otros 10 militares, que comenzaría el 23 de enero del mismo año.



El veredicto, dijo el letrado a radio Cooperativa al término de la audiencia, "tiene que ver con la verdad que Juan Carlos vino a contar al tribunal" y aseguró que su defendido está además arrepentido de los robos.



"Se arrepiente de lo que pasó, no tiene nada que ver con Carabineros, él no mató a los carabineros", afirmó.

Por los dos robos Juan Carlos Quispe arriesga una pena de diez años de presidio, que su defensa considera excesivos y que apelará si le es aplicada, solicitando a cambio que reciba arresto domiciliario.