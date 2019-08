Solo lo verás en Cinemark

La cadena multisalas Cinemark no deja de sorprender. Llegó a Bolivia en 2014 y se reinventa con una gama de contenidos que invita a los cinéfilos a revivir los mejores filmes de los 70, 80 y 90 en la pantalla grande. Con tecnología digital, esas obras vuelven remasterizadas, en idioma original y con subtítulos en español.

Para los rockeros de corazón, Cinemark trae la versión cinematográfica de varios conciertos, que te harán sentir como si estuvieras ahí, junto a tus bandas favoritas.

La proyección en la sala 2D, con pantalla gigante y sonido envolvente lleva a los fans a una experiencia inolvidable.

Y si buscas sensaciones fuertes, hay drama, fantasía y terror. El programa de proyecciones va hasta octubre y las entradas valen Bs 20. Puedes adquirirlas en boleterías del cine, kioscos de auto compra, en la web www.cinemark.com.bo o con la App Cinemark Bolivia.

The Cure: Aniversary - Live in Hyde Park

Fecha de función: 29 de agosto

Horario: 21:00 hrs

Formato: 2D Subtitulado

Sinopsis: The Cure, una de las mejores bandas en directo, se sube al escenario de Hyde Park en Londres el 7 de julio de 2018 para celebrar 40 años de carrera. Anniversary 1978 - 2018, dirigida por Tim Pope, colaborador de la banda en la mayoría de sus videoclips, captura este concierto en 4k. La mezcla de audio es de Robert Smith y Paul Corkett.

Melanie Martínez K-12

Fecha de función: 5 de septiembre

Horario: 16:45 y 19:30 hrs

Formato: 2D Subtitulado

Sinopsis: Cry Baby, una niña fuerte y sensible, es enviada a un inquietante internado oculto bajo una fantástica fachada. Tiene una amiga que le ayuda frente al bullying de sus compañeros controlados por el director.

Con sus mágicos amigos y su Espíritu Guía Angelical, juntan fuerza necesaria para luchar contra el condicionamiento patriarcal de la escuela.

Tiburón (Titulo original JAWS)

Fecha de función: 24 de agosto

Horario: 17:00 hrs

Formato: 2D Subtitulado

Sinopsis: En la costa de un pequeño pueblo del este de los Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Por temor a los nefastos efectos que este hecho podría tener sobre el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón termina con la vida de un bañista. Cuando el terror se apodera de todos, un veterano cazador de tiburones, un oceanógrafo y el jefe de la policía local se unen para capturar al animal.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M2

Fecha de función: 9 de octubre

Horario: 19:00 y 22:00 hrs

Formato: 2D Subtitulado

Sinopsis: El 9 de octubre de 2019, Trafalgar Releasing presenta S&M2, para conmemorar el 20.º aniversario de los míticos conciertos S&M y del álbum homónimo grabado junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

Puedes volver a verlos con la Sinfónica, acompañados por el director de orquesta Michael Tilson Thomas, que está en su última temporada en San Francisco. El concierto, grabado el 6 y el 8 de septiembre, también celebra la inauguración del salón vanguardista Chase Center.

Roger Waters – Us + Them

Fecha de función: 2 de octubre

Horario: 19:00 hrs

Formato: 2D Subtitulado

Sinopsis: Roger Waters, cofundador, creativo y compositor de Pink Floyd, presenta su esperadísima película: Us + Them. Un acontecimiento con producción visual de última generación y sonido asombroso. La película se rodó en Ámsterdam en la gira Us + Them, entre 2017 y 2018, en la que Waters actuó ante dos millones de personas en el mundo, e incluye temas de sus álbumes con Pink Floyd (Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), y nuevo, Is This The Life We Really Want?