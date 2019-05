My Little Pony llega con juguetes, libros y animación

Ahora podrás llevar las aventuras de las Little Pony a casa, en juguetes coleccionables, divertidos libros para leer antes de la hora de dormir, y una app de realidad aumentada con la que literalmente, podrás tener un pony revoloteando sobre la palma de tu mano.

La colección de 12 entregas de My Little Pony, que saldrá los martes y viernes de mayo con la edición impresa de EL DEBER, te trae el mundo de estas ocurrentes ponys, de vivos colores, frondosas melenas y singulares ‘cutiemark’, ese símbolo único que llevan sus flancos y es la marca de sus poderes y virtudes.

La caja metálica decorada servirá para guardar a cada uno de los 12 personajes de la serie animada, mientras que los libros contienen historias referidas a cada pony y tienen páginas especiales para activar la realidad aumentada en la aplicación.

La app My Little Pony AR Guide se puede descargar rápidamente a dispositivos con sistema iOS o Android, desde iTunes o Play Store. Una vez instalada, se descubre un mundo de colores en el que los niños pueden interactuar con los ponys. La app permite tomar fotos de tus pequeños junto a su pony favorito en realidad aumentada. El recuerdo ideal para un paseo o un día de campo (pero no te olvides de llevar los libros).

El mundo de las pequeñas ponys, de la marca norteamericana Hasbro, nació en 1983 y ha sido reinventado en cuatro ocasiones, con líneas de juguetes, una película animada y diversas series de televisión de mucho éxito entre los niños a partir de los tres años.