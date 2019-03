Más pantalla, cámaras y opciones con el Galaxy S10 de Samsung

A una década del lanzamiento del primer Galaxy y ante una gran expectativa, Samsung Electronics Co., Ltd. presenta una nueva línea de smartphones superiores: los Galaxy S10 y lo hizo con tres dispositivos (Essential, S10 y S10 plus) para diferentes usuarios. Está diseñado para satisfacer las distintas necesidades del mercado actual de smartphones y permitir que los consumidores disfruten más de sus actividades favoritas. Cada dispositivo ofrece una experiencia de última generación en las categorías que más les interesan a los consumidores: innovaciones revolucionarias en la pantalla, la cámara y el rendimiento. El Essential se reveló con tres cámaras (dos posteriores y una frontal), el S10 con cuatro cámaras (tres posteriores y una frontal) y la versión Plus con cinco cámaras (tres posteriores y dos frontales) y todas filman en FHD.

Los 10 años de innovaciones de la familia Galaxy se celebraron con la nueva pantalla dinámica Amoled (la primera en el mundo, que ocupa la pantalla completa del teléfono y con escáner ultrasónico para huella digital), lo cual estableció un nuevo estándar para los teléfonos inteligentes. El Galaxy S10 está diseñado para quienes desean un Smartphone de primera calidad con un rendimiento potente. Además, sienta las bases para la próxima generación de experiencias móviles. En el caso de los consumidores que buscan un dispositivo robusto, el Galaxy S10 mejora todas las especificaciones, desde la pantalla hasta la cámara y el rendimiento. Es que el nuevo dispositivo móvil está diseñado para los que desean lo esencial y lo mejor. Finalmente, el Galaxy S10 5G se creó para quienes quieren más de todo y están listos para las velocidades más rápidas y las funciones más potentes disponibles en un dispositivo móvil.

“Desde su lanzamiento hace 10 años, la serie Galaxy S ha significado innovación de primera calidad, con una experiencia increíble para los consumidores y la posibilidad de encontrar el dispositivo adecuado para cada uno”, comentó DJ Koh, Presidente y CEO de la División de Comunicaciones Móviles y TI, de Samsung Electronics.

¿Qué hace el primer escáner ultrasónico de huellas digitales? Lee los contornos 3D de la huella digital física (no una imagen 2D) para mejorar la protección contra la suplantación de identidad. Esta autenticación biométrica de última generación ofrece la seguridad de una bóveda para mantener el dispositivo a salvo.

Sobre la pantalla Amoled

El Galaxy S10 está hecho ocn la mejor pantalla de Samsung hasta la fecha, la primera pantalla dinámica moled del mundo. Se trata del primer Smartphone con certificación HDR10+ Su pantalla ofrece contenido digital nítido y, gracias al mapeo dinámico de tonos, verá una gama de colores más amplia para obtener una imagen brillante y realista.

Conociendo la cámara

Por primera vez el Galaxy S10 ofrece un lente ultra ancho con un campo de visión de 123 grados, similar al ojo humano, de modo que lo que se es lo que está en el encuadre. Perfecto para tomas de paisajes, panorámicas e incluso para incluir a toda la familia en la foto, el lente ultra ancho garantiza que pueda capturar la escena completa.

Video con tecnología de estabilización independientemente de que esté bailando en medio de un concierto o tratando de grabar cada detalle de un paseo en bicicleta en un camino irregular, la tecnología Super Steady le permite capturar el momento. Tanto la cámara frontal como la posterior pueden disparar con calidad UHD.

Wireless PowerShare

Samsung presentó Wireless PowerShare, que permite cargar fácilmente dispositivos con certificación Qi. Pionero en el sector, también carga wearables compatibles. Igualmente, el Galaxy S10 es capaz de cargarse a sí mismo y a un segundo dispositivo de manera simultánea a través de Wireless PowerShare, mientras está conectado a un cargador regular.