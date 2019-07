Luisito Comunica conversará con sus seguidores en Santa Cruz y en Cochabamba

Casi veinticinco millones de fieles seguidores en Latinoamérica y otras partes del planeta estarán atentos a lo que Luisito Comunica diga y haga en Bolivia durante su próxima visita, la segunda en dos meses. Al fenómeno mexicano de las redes sociales le gustó mucho el país y ahora tendrá oportunidad de conversar directamente con sus fans durante la conferencia You too youtuber, que dará en Santa Cruz de la Sierra, el 26 de julio, y el encuentro posterior en Cochabamba.

En Santa Cruz lo acompañarán Hshoww, que tiene 78.900 suscriptores, y Bruno Ferrante (15.350), y en Cochabamba, Ronald Arnez y Cardamomasos. En el evento, Luisito enseñará técnicas y repartirá consejos sobre cómo ser un youtuber de éxito.

¿Quién es Luisito?

Para el extraño caso en que no hayas escuchado de Luisito Comunica y sus videos de viajes y experiencias en Youtube, su nombre es Luis Arturo Villar Sudek, nació un 20 de marzo hace 28 años en Puebla, México, y es una estrella entre las estrellas creadoras de contenido en la red de videos a escala mundial. Tiene actualmente una legión de 24,8 millones de suscriptores en su canal de Youtube, claro que la cifra no deja de crecer.

El contenido de sus videos es de los más variado y entretenido, al grado de que no tiene una línea única: en su canal puedes encontrar videos de viajes y aventuras, con el sello entretenido que Luisito les da.

¿Desde cuándo está activo?

Subió su primer video el 3 de mayo del 2012. Por aquellos días Luis hacía videos de entrevistas callejeras sobre diferentes temas con un toque de humor.

Con los años su canal se masificó, a la par que su popularidad. Fue buscando nuevos estilos para sus videos y se volvió un aventurero que no para de viajar.

¿Qué hace, qué dice?

Como uno de los youtubers de más éxito en español, dedica varios videos a cada país que visita y eso expande su popularidad y estilo.

Los videos de Luis son una guía rápida para quienes quieren conocer lo más práctico de un país, con secciones recurrentes como Comida Barata vs. Cara, volar en Primera Clase vs. Turista, Ropa Barata vs. Cara, videos sobre el transporte público y la favorita del público: Visitando un Supermercado.

Ha recibido varios reconocimientos, como el premio Storyteller en los Elliot Awards del 2016, así ha participado en decenas campañas publicitarias de marcas reconocidas.

Hace poco abrió el canal llamado Luisito Around The World, en el que busca hacer contenido en inglés para expandirse internacionalmente.

Tiene una marca personal en diseño de ropa denominada Rey Palomo.