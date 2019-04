“Ganar dinero y ser millonario, no es una cuestión de tiempo, es una capacidad de la mente, de tener conexión con el dinero. No es cuestión de trabajar catorce horas, eso no es cierto”, afirma el conferencista y escritor Jürgen Klaric, que llega a millones de personas semanalmente en sus redes sociales, con seis millones de suscritos.

Este 11 de abril vuelve a Bolivia con su conferencia Conéctate con el Dinero. Como conferencista anualmente llega a más de 45.000 personas en más de 150 eventos públicos y privados en Latinoamérica.

Durante todo este mes estará de gira por el país con su “obra maestra”, ‘Conéctate con el Dinero´, en la cual rompe con afirmaciones culturales que las vincula con tener una “mente pobre”, que dificulta llegar a la riqueza en todos los aspectos de la vida, así también comparte los resultados de años de estudios en neurociencia y experiencia propia.

Además dictará ocho hábitos claves para la prosperidad y abundancia, que ayudaron a llevar a sus empresas al éxito, y que forman parte de los tres best sellers que ha publicado.” Estamos ciegos”, que trata sobre fracasos billonarios de “La riqueza no es un problema físico, sino mental”.

Nacido en EEUU, de padres bolivianos, Jürgen Klaric vuelve al país con “Conéctate con el Dinero” empresarios, publicistas y mercadólogos; “Véndele a la mente, no a la gente”, que explica el neuromarketing y las claves para vender más invirtiendo menos; y “Neuro Oratoria”, que ayuda a hablar en público, vender ideas y consolidar el éxito.

Jürgen sostiene que quien tiene miedo al dinero, nunca será rico, dilema por el que también atravesó: “Descubrí que le tenía miedo al dinero, simplemente porque para mí el dinero tenía asociaciones negativas. El dinero era malo y traía problemas”.

Además sostiene que esta mentalidad generalizada afecta al 78% de los latinoamericanos. “Conéctate con el Dinero” se dictará el 11 de abril en Santa Cruz, en las instalaciones del Hotel Los Tajibos, desde las 18:00 a 20:00 horas. En Cochabamba el 14. La Paz tendrá su oportunidad el próximo 15, y Sucre el 20. Si quieres obtener tu entrada puedes comprar en Super Ticket o consultar a los números 70345632 - 762 46938.