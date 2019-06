La Joyita abre preventa de fase 2 y crece la plusvalía de sus casas

La Joyita es el nombre de las casas económicas en la urbanización Alta Gracia del Urubó, bajo el concepto de “construcción incremental” con la opción de ampliar la vivienda según el crecimiento de la familia. Desde este mes, los modelos de viviendas aumentarán de valor, lo que se traduce en mayor plusvalía para quienes ya adquirieron una.

Para quienes adquirieron una Joyita tipo 1 el año pasado en $us 21.400, considerando el valor actual de $us 27.720, el valor de su propiedad creció en $us 6.320, afirma David Holguín, jefe de Ventas de la urbanización.

Existen dos tipos de viviendas, de 1 y de 4 dormitorios, un baño y una cocina con mesón sobre una superficie cubierta 80,49 m2. Todas las viviendas disponen de alcantarillado sanitario, accesos y calles pavimentadas, energía eléctrica, agua potable, áreas de esparcimiento y transporte público.

“Desde junio tenemos nuevos precios para la Joyita, de $us 27.720 a 38.880 según el modelo de casa elegido. Gracias a la confianza en nuestro proyecto, hemos alcanzado el número de ventas en la fase 1. Por ello las viviendas de 2 y 3 habitaciones ya no se comercializarán”, afirma Holguín.

Las viviendas están diseñadas sobre una superficie de 71 hectáreas en la primera ciudad planificada del país: Los Portones del Urubó. Cada Joyita construida cuenta con todas las condiciones de otras urbanizaciones y condominios de la zona: unidades educativas, centro comercial de abasto, transporte público y trufis. El diseño cuenta con espacios de recreación y áreas verdes.

“La urbanización contará con 1.056 viviendas” explica Holguín. La urbanización donde se construirá La Joyita está a 15 Km desde la Subestación Eléctrica del Urubó (ISA).

Otra ventaja es el financiamiento directo, “aseguramos cuotas mensuales accesibles y cómodas, pensando en familias jóvenes o personas de bajos ingresos que anhelan su casa propia. Financiamos el 100% del valor total de la vivienda, con cuotas desde Bs. 1.800 por mes en un plazo máximo de 13 años”, explica el jefe de ventas. Solo hay que depositar una cuota inicial del 3% del valor total, pero si el cliente prefiere comprar al contado, puede cancelar el 95% del valor total y el 5 % restante, al momento de recibir la casa.

La vivienda social La Joyita nace para contribuir a la solución del problema habitacional de familias jóvenes, trabajadores asalariados y por cuenta propia. El objetivo es mejorar su calidad de vida y otorgarles una vivienda confortable, con servicios, calles y avenidas pavimentadas y en el Urubó, la zona de mayor plusvalía del país.

Las oficinas de La Joyita están en la Av. Marcelo Terceros Banzer Nro. 150 (3er anillo externo, entre canal Isuto y Av. San Martin diagonal al hotel Casa Blanca) y Calle Las Begonias Nro. 21B, Av. San Martin. Teléfonos: 3416400, 3438920. WhatsApp: 71620389

Link directo a WhatsApp: http://bit.ly/LaJoyitaWhatsApp

www.lajoyita.bo