Jimena Antelo revela su clave para una vida plena

Jimena Antelo es uno de los símbolos en el país de mujer que ha logrado todo: tiene una carrera profesional en constante ascenso, es madre de dos varones y, aunque cueste créelo, es abuela de una pequeña de cuatro años.

Ella siempre luce bien y su belleza luce imbatible ante actividades que requieren extrema concentración, un trabajo estresante y una extensa vida familiar y social. Jimena siempre parece estar con energía y vitalidad.

“Soy una persona que se alimenta sanamente, no tomo bebidas alcohólicas ni fumo, hago ejercicio, me mantengo hidratada y duermo bien”, cuenta Jimena. Aún así, explica que el paso de los años no se puede evitar y que “es necesario ayudar al cuerpo a envejecer con dignidad”.

“Por eso, cuando me decidí a buscar un suplemento que me ayude a mantener mi vitalidad y salud, investigué mucho hasta dar con una respuesta comprobada científicamente y que no solo me sirva para verme mejor, sino que de verdad me ayude a mantener mi buena salud, mental y física”, relata.

Revidox, es el secreto de Jimena Antelo. Un compuesto de vitaminas, antioxidantes y regeneradores celulares que empezó a tomar hace tres años. “Tuve la oportunidad de hablar con Pedro Tocabens, científico con un doctorado en nutrición y dietética y creador de Revidox. Así comprendí que este suplemento trabaja desde el interior de las células, renovando el ADN, que tiene componentes que combaten el desgaste que provoca el estrés y que también aportan vitaminas y energía a mi organismo”, explica.

Este complemento alimenticio está basado en Resveratrox: un extracto antioxidante que proviene de las uvas. Cada cápsula equivale al poder antioxidante de 45 kilos de uva, y su fórmula contiene, además, ácido ascórbico, zinc, colágeno y otros minerales esenciales.

“A partir del mes y medio de tomar una cápsula diaria sentí los resultados. Los más visibles están en mi piel, pero también siento más energía y eso mejora la autoestima. Es de verdad una mejora integral. En Revidox encontré un aliado para potenciar todo lo que hago para sentirme bien”, termina Jimena.