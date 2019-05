HUAWEI NEXT-IMAGE 2019, el concurso global anual de fotografía con smartphones regresa

Huawei ha lanzado la convocatoria de su concurso mundial de fotografía HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2019 en su tercera edición. En este concurso pueden participar fotógrafos y artistas de cualquier parte del mundo, con imágenes capturadas con un smartphone Huawei (de cualquier Serie) hasta el 31 de julio de 2019.

Los Premios HUAWEI NEXT-IMAGE 2019 se dividen en seis categorías: "‘#Emotion Tag’, ‘Hello, Life!’, ‘Faces’, ‘Going the Distance’, ‘Life Now’ y ‘Storyboard’. Si bien quedan tres de las categorías de 2018, hay tres nuevas que agregarán una dimensión adicional a los premios de este año. Ellas son '#Emotion Tag', cuyo objetivo es expresar emociones instantáneas mediante la fotografía con teléfonos inteligentes; "Going the Distance", que consiste en descubrir nuevos lugares y nuevas experiencias mediante el uso de las nuevas funciones que se encuentran en la cámara de un teléfono, especialmente en las funciones de zoom; y 'Life Now', que trata de filmar una historia en menos de 30 segundos.

Habrá un ganador del Gran Premio que recibirá $20,000 USD, el último teléfono inteligente HUAWEI P30 Pro, la oportunidad de asistir a la ceremonia de premios NEXT IMAGE Awards en Paris Photo 2019 y una medalla y certificado de ganador. Además, habrá seis ganadores, uno por cada categoría (cada uno con un premio de $6,000 USD, un teléfono inteligente HUAWEI P30 Pro, una medalla y certificado y la oportunidad de asistir a la ceremonia de entrega de premios) y 50 premios de finalistas (cada uno ganando un smartphone HUAWEI P30 Pro).

BOLIVIA ENTRE LOS SEMIFINALISTAS 2018

La fotógrafa cruceña Lauren Wille Arzabe fue finalista en el concurso Huawei Next Image 2018. Su foto estuvo en la exposición del Gran Palacio de París.

Para participar visita: https://gallery.consumer.huawei.com/latin/