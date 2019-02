El incentivo para optar por una política de viajes

Continuamos con nuestra serie de consejos para mejorar la eficiencia del programa de viajes de su compañía. Una organización puede tener la mejor estrategia de ahorros escrita en papel, sin embargo, para garantizar una reducción de costos en los viajes de negocios, es necesario implementar una política de viajes y buscar el máximo cumplimiento, es vital contar con una estrategia efectiva.

Para incentivar la adopción y promover el cumplimiento de su política de viajes es importante informar a los viajeros y a los encargados para que puedan tomar decisiones de viajes responsables.

Tener una agencia de viajes especializada en viajes corporativos, que entregue las herramientas de control y análisis adecuadas es crucial, pero también es vital dar a conocer las estrategias que tiene su compañía para reducir los costos de viaje.

Probablemente, lo último que la mayoría de los funcionarios piensan cuando planifican un viaje de negocios es en ahorrarle dinero a su compañía; porque, simplemente pueden reclamar el gasto, entonces ¿por qué debería importarles?

No es de extrañar que muchos de sus colaboradores no cumplan con una anticipación de compra y esperen hasta el último minuto para reservar sus viajes u optar por el hotel más caro a una tasa innecesaria, porque es dinero de la compañía, no de ellos. Como resultado, su organización se enfrenta a costos de viaje de negocios exorbitantes.

Por lo tanto, es importante identificar las malas prácticas en el comportamiento de viajes de sus colaboradores e identificar los ahorros que se pueden obtener mediante la participación de sus funcionarios en la toma de decisiones de viaje y en la forma de mantener y desarrollar lealtad al programa de viajes de su organización.

Equipo de gestión de cambios

Cree un equipo central interfuncional de agentes de cambio dentro de su compañía y capacítelos Los viajes de negocios son una parte fundamental de una compañía de éxitosa. Se debe incluir a altos ejecutivos y a colaboradores técnicos en su política de viajes.

Además de compartir comunicaciones por correo electrónico, considere organizar talleres de reserva de viajes, seminarios web y proporcionar guías de usuario o tutoriales de formación, como parte de la política de viajes.

Bríndeles la información correcta, por ejemplo, cree una guía de información que sus agentes de cambio puedan compartir con los viajeros y equípelos con las herramientas necesarias para impulsar los cambios en su política de viajes y comunicar su programa de gestión de viajes de una manera efectiva y convincente.

Tropical Tours cuenta con experiencia en la atención de clientes globales y en el estudio de las tendencias en viajes corporativos que les permite contribuir y participar en la gestión de control de gastos de viajes de sus clientes, analizando el comportamiento de viajes e identificando oportunidades de mejora.

Eduque sobre el programa

Cree un plan de comunicación interno estructurado que incluya los mecanismos necesarios para informar a sus colaboradores sobre el programa de gestión de viajes y cómo los afectará.

Tropical Tours ayuda a sus clientes a implementar estrategias para informar a su personal los cambios en el proceso de reservas y gestión de los viajes en su organización y los beneficios de estos cambios. De esta forma, puede crear soporte y minimizar la resistencia a la nueva política de viajes.

