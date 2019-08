Diversión completa para tus niños en The Grand Moon Palace

Ninguna vacación puede ser llamada vacación si los más chicos no tienen una variedad de juegos para disfrutar. Y juegos es precisamente lo que brinda en cantidad The Grand at Moon Palace, un resort ubicado en Cancún que ofrece un increíble Playroom repleto de actividades, que dejará cansados de tanto jugar a los niños y adolescentes, y contagiará de alegría a toda la familia.

Para aficionados o expertos

El boliche The Ninth Pin, es ideal para divertirse a lo grande, un lugar especial para aprender a jugar bolos o para competir como todo un profesional que derriba los pinos en el primer lanzamiento. Y los adultos pueden pasar una noche increíble animando las partidas, mientras se sirven una deliciosa comida acompañada de un par de bebidas refrescantes. También pueden elegir mirar algún partido de futbol en las pantallas de la sala.

Siempre con estilo Palace

El Playroom los integra a un mundo lleno de opciones de diversión para todos los estilos y gustos, como el Mini Golfito Neón, Laberinto de Tres plantas, Arcade, Carritos Chocones, Laser Maze, Time Freak, Deportes Interactivos, Sky Trail, Mirror Maze y mucho más.

Los que esperan más

Los chicos son preciados huéspedes en The Grand at Moon Palace, por ello tienen preparado actividades únicas que excedan sus expectativas.

El Playroom también incluye el chic Wired Lounge, un mundo de videojuegos en consolas y arcade, y acceso a wifi veloz, acompañado de un menú de dulces y de sabrosos snacks, para darse un completo festín a la manera adolescente. Una perfecta combinación donde solo tendrán que preocuparse de jugar con el corazón. Está abierto desde las 9:00 hasta las 22:00.

Playroom está pensado de manera especial para cada edad, por ello, el Mezzanine ubicado en la planta alta es el espacio para niños de 4 a 7 años. La planta baja recibe a chicos de 8 a 17 años. Los más pequeños son bienvenidos bajo la supervisión de un adulto responsable todo el tiempo.

Si te preocupa que todo el tiempo estén bajo techo, ¡olvídalo!, Juntos pueden tomar una bicicleta y divertirse al aire libre, visitando cada punto de interés del resort, que te sorprenderá por su belleza.

Tropical Tours ofrece las mejores opciones, visita sus oficinas en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz para incluir The Grand at Moon Palace y su Playroom en tu vacación familiar.