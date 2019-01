Cupones canjeables para tus vacaciones caribeñas 5 estrellas

Para esos momentos del año donde no hay plena seguridad de las fechas disponibles para viajar, Tropical Tours ha creado una oferta de tiempo limitado para hacerte con unas vacaciones de cinco estrellas en Punta Cana por $us 299 o en la Riviera Maya por $us 399.

Esta oportunidad se da a través de un cupón canjeable por 5 noches de hospedaje en base doble con el régimen de alimentación todo incluido, además de traslados del aeropuerto al hotel de ida y vuelta de forma gratuita.

La compra de estos cupones estará habilitada hasta el 26 de enero o hasta agotar stock y el cliente podrá realizar su estadía entre el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre.

El concepto de esta oferta, piensa en el cliente que desea viajar pero que en el día de la compra no puede programar la fecha exacta de su viaje.

Por ello las fechas abiertas brindan la posibilidad de que el viajero pueda comprar el vuelo por separado en las fechas y precios que más le convengan, aprovechando que ya cuenta con el hospedaje y alimentación disponible para canjearlo en el momento ideal.

Los hoteles Be Live Collection y Grand Bahía Principe Turquesa en Punta Cana, ofrecen experiencias por $us 299 para disfrutar de sus instalaciones en el caribe dominicano. Un destino al cual los bolivianos pueden llegar con pasaporte y sin visa.

En cuanto a la Riviera Maya, el hotel Bahía Príncipe Coba participa con una oferta de $us 399 en este paraíso de vacaciones mexicano. Para este caso, Tropical Tours brinda la asesoría correspondiente para que los bolivianos puedan llegar a México con el visado adecuado y aprovechar del viaje sin ningún inconveniente.

Los cupones podrán ser adquiridos en las tiendas de Tropical Tours a escala nacional, su pago será único y no se podrá fraccionar ni canjear por otros servicios.

Y son transferibles

Una ventaja agregada de los cupones de Tropical Tours, es que al tener fechas abiertas, no se registra el nombre en el hotel hasta el momento del canje, dando la posibilidad al cliente de hacer un regalo a otra persona sólo con el uso del código identificador en las oficinas de la agencia.