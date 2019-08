Consejos para optimizar un viaje de negocios a China

China, es el país más poblado del mundo, con cerca de 1.300 millones de habitantes. Pero una de las cosas que más la caracterizan es ser una potencia económica mundial, por sus inversiones y la manufactura exportación de productos. No son pocos los empresarios que buscan realizar negocios en este país y para que tu viaje tenga los mejores resultados y tengas una estadía exitosa, te presentamos estos consejos.



Visita lo más representativo

Es 100% recomendable que visites la feria local mas importante de tu sector. Si puedes ajustar tu fecha de visita a China, intenta que coincida con la feria más relevante de lo que buscas. Los proveedores que exponen en las ferias siempre serán de mayor confianza que aquellos que no lo hagan.



Busca a los proveedores

Lo mejor es que viajes a China tras una investigación previa. Si vas a acudir a una feria, tienes que visitar a todos los lugares de tu interés primordialmente y ver si el proveedor se encuentra en la tienda o solo son sus representantes. De esa manera te aseguras si puedes establecer una visita a su empresa luego de que termine la feria.



Organiza tus días por zonas

Debes optimizar tu tiempo al máximo y para ello deberás crear rutas de proveedores. Independiente del producto que trabajen. Si eres un importador multiproducto, tendrás proveedores por toda China.

Valora tu tiempo

Si tu viaje a China es por negocios, concéntrate en trabajar y que no sean los proveedores los que determinen tu tiempo. Ellos te preguntarán si has comido o has cenado. Concéntrate en agradecer y decir que no, así tienes más tiempo para visitar otros proveedores.

Visita el almacén de expedición

Si tienes poco tiempo porque debes visitar varios proveedores el mismo día, es aconsejable que visites la sala de muestras (showroom) y el almacén de expedición.

Si quieres hacerte una idea real de como trabaja ese proveedor, programa una visita a su almacén de acabados y donde empaquetan y encajan sus productos. Un almacén de expedición limpio y organizado te hará ganar mucha confianza con el proveedor.

La agencia Tropical Tours ofrece una experiencia integral con asesores de viajes y negocios para llegar a China con la finalidad de explorar oportunidades comerciales en la potencia asiática.