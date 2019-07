Consejos de un experto para mantener sanas tus articulaciones

“El colágeno es una sustancia proteínica que el cuerpo produce y funciona como un tejido que protege las articulaciones. A partir de los 30 0 35 años, la fábrica de colágeno del cuerpo disminuye su ritmo y se hace necesario ayudarnos con otras fuentes”, explica el doctor David Gumiel, especialista en Traumatología y Ortopedia, de la Universidad Austral de Chile, que desde hace más de 10 años atiende a pacientes en Bolivia.



Una dieta balanceada, mantenerse dentro de parámetros de peso ideales, hacer ejercicios de poco impacto y dormir ocho horas por día, son algunos deberes que debemos cumplir para mantener la salud de los huesos y articulaciones.



“Aun así, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, adultos jóvenes y adultos mayores, resulta conveniente reforzar esas rutinas con suplementos que previenen el doloroso desgaste de las articulaciones y males como la artrosis”, agrega Gumiel, que asegura: “El compuesto Movial Plus contiene altas concentraciones de ácido hialurónico, colágeno tipo II (el tipo de colágeno más eficiente para las articulaciones), vitamina C y extractos de granada (un antinflamatorio natural). Además, viene en cápsulas, lo que lo hace fácil para la ingesta y práctico de llevar”.Movial Plus es un complemento alimenticio fabricado en Europa y comercializado por SAE Bolivia, importante empresa farmacéutica en el mercado boliviano. Años de investigación han comprobado que Movial Plus no tiene contraindicaciones, al contrario, por su aporte de colágeno además de ácido hialurónico, granada y vitamina C, su uso tiene beneficios adicionales para la piel, uñas y cabello.“El éxito de este medicamento en el país ha generado un boom entre deportistas de elite y personas de todas las edades que comprendan que tomar un suplemento antes de sentir cualquier dolor es más conveniente que iniciar un tratamiento largo y costoso cuando ya las articulaciones han sufrido daño irreversible. Somos muchos los doctores que recomendamos complementos preventivos que han demostrado buenos resultados”, finaliza Gumiel. “Cabe destacar que este suplemento también evita que las articulaciones se sigan deteriorando por el paso del tiempo o el desgaste natural que tenemos diariamente”, comenta.El doctor enfatiza en que el colágeno tipo II y el ácido hialurónico no están presenten en los suplementos normales, por lo que recomienda tomar Movial Plus, un compuesto específico y testeado de manera científica.