'Vistima': el drama que vive la mujer que dio origen al meme del año

Todo comenzó en marzo pasado cuando una humilde vendedora de flores aceptó dar una entrevista a un reportero de televisión en Chile. La señora, llamada Elizabeth Ogaz, no se imaginaba en ese momento que un problema con su dentadura, que ha provocado que tenga errores de pronunciamiento, la termine convirtiendo en uno de los memes más famosos del año.

En aquella ocasión, Ogaz opinaba, ante la pregunta del periodista, sobre un escándalo que sacudió a Chile referido a la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol de ese país, y que implicaba acusaciones de infidelidad y maltrato. Ella había trabajado de cerca con esta familia por lo que querían conocer sus impresiones sobre el tema.

Elizabeth quiso responder que la mujer implicada en escándalo, la esposa de Jaude, "se hacía a la víctima", pero dijo "vistima" debido a los referidos problemas con su dentadura.

Este es el video original de aquella entrevista:

El error no pasó desapercibido, no solo comenzaron los memes, una canción remix grabada usando partes del video se hizo viral en YouTube haciendo que el fallo de pronunciamiento traspase fronteras, convirtiendo la burla en internacional.

Elizabeth Ogaz fue entrevistada en las semanas siguientes por varios medios chilenos, debido a su fama repentina, y contño muy triste que más allá de darle reconocimiento todo esto solo le ha provocado penas ya que se siente muy mal por haberse convertido en objetivo de burla.

“Esto para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras”, contó ella en una entrevista. "Yo iba caminando y me cantaban la canción y me decían: 'miren, la vistima', y eso a mi me duele harto", agregó.