"Idol", de la banda de K-pop BTS, acaba de superar el registro histórico que ostentaba hasta ahora "Look What You Made Me Do" de Taylor Swift en la plataforma Youtube con el mayor número de reproducciones de un videoclip en las primeras 24 horas de su lanzamiento.

La última producción de esta joven banda coreana compuesta por siete chicos ha sobrepasado los 45 millones de visionados, muy por encima de los 43,2 millones que hace exactamente un año consiguió la artista estadounidense.

"Idol" forma parte de "Love Yourself: Answer", tercer álbum de estudio de la banda, y consta de una versión alternativa en la que participa la rapera Nicki Minaj.

La popularidad creciente del K-Pop, nacido en Corea del Sur a mediados de los años noventa, ya hizo que en los últimos años la revista Billboard creara una lista específica para computar sus ventas y popularidad en territorio americano.

BTS destaca especialmente dentro de este género, no en vano en 2017 se convirtieron en la celebridad mundial que mayor actividad había generado en Twitter, por delante incluso de los registros conjuntos del presidente de EEUU, Donald Trump, y del cantante Justin Bieber.