Video: León ataca a domador y casi le arranca el brazo

El egipcio Tamer Hamada Kouta, de 32 años, fue atacado por uno de los leones con el que apareció en un circo en Lugansk (Ucrania). Luego de unos segundos, el hombre logró desprenderse del felino y se levantó del piso.

"Llamé a uno de los leones, pero vino otro y me atacó. Se levantó y me mordió. Gracias a Dios que no estaba en el cuello", dijo Hamada, de acuerdo con el sitio Daily Mail.

El experimentado domador, que presenta su rutina desde hace años con diez leones juntos, inmediatamente después del incidente continúo con el acto y como si nada hubiera pasado todos los felinos volvieron a las jaulas.

A pesar del ataque, el domador manifestó que todos los leones que tiene son sus “hijos” y que “cuando un animal ataca a un entrenador, el 99% de las veces es error del hombre”.

"Estaba cubierto de sangre, pero pedí que todos se calmaran, a veces los leones se despiertan de mal humor, confío en los leones más que en las personas, las personas son las criaturas más peligrosas, cuando ocurre un ataque en el 99% de los casos es culpa del domador", dijo Hamada.