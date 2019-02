Una persona agrede a un guardia por aplicarle una multa de tránsito

La mañana de este lunes una persona agredió violentamente a un guardia del Servicio de Estacionamiento Municipal de Cochabamba (SEM), después de que estos funcionarios municipales levantaron una motocicleta argumentando que estaba mal estacionada.

El hecho sucedió en la calle Sucre, esquina Antezana, tras el remolque de la motocicleta que infringió la normativa municipal.

La agresión fue grabada por unos transeúntes y en el video se puede ver como el sujeto derriba al guardia municipal, y en un segundo ataque se ve a la persona que lo sujeta del cuello.

El guardia agredido, en contacto con Red Uno, declaró que no es la primera vez que es agredido por los propietarios de vehículos que son remolcados por estacionarse en lugares no permitidos.

"El señor vio que su moto era remolcada, intentó subirse a la grúa. Yo estaba realizando la factura de la infracción y de repente el sujeto me empujó, me agredió, me estranguló, me asfixió un poco, tengo una lesión en el cuello, me duele un poco", señaló.

Agregó que sentará la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y aguarda que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones y pueda detener al agresor.

El sujeto que agredió al guardia fue identificado como Eric C. y en contacto con el medio televiso pidió disculpas al funcionario municipal y justificó su reacción debido a que no es la primera vez que remolcan su motocicleta.

"Pido disculpas al cuate por mi reacción, le pido perdón, voy a pagar lo que he provocado", señaló.